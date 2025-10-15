"Укрэксимбанк" отмалчивается по кредиту?

Об этом говорится в новом расследовании проекта "Схемы" (Радио Свобода), передает 24 Канал. Брюховецкий, по данным правоохранителей, имел бизнес-связи с группировкой "ДНР", а его компания платила налоги на оккупированной территории.

Кредит был выдан под залог столичного торгово-развлекательного центра SkyMall, который до сих пор остается объектом судебных споров в различных юрисдикциях.

"Укрэксимбанк" подтвердил изменения в политике кредитования

На запрос "Схем" в банке заявили, что не могут разглашать сведения, защищены банковской тайной. В то же время отметили, что все должностные лица, которые принимали решение о предоставлении этого кредита, больше не работают в финучреждении.

По результатам проверок и служебных расследований банк внес изменения во внутренние нормативные документы и подходы, что делают невозможным повторение подобных случаев в будущем,

– ответили в финучреждении.

Журналисты также спросили, проводились ли дополнительные проверки руководства банка, которое в 2021 году принимало решение о кредитовании семьи подозреваемого в госизмене народного депутата.

Заметьте. Источники "Схем" в банке сообщили, что заемщик осуществляет выплаты частично, из-за чего имеет накопленные штрафные санкции. Несмотря на это, в банке не планируют пока обращаться в суд, рассчитывая впоследствии вернуть средства в полном объеме.

Новые совладельцы SkyMall и нарушение условий кредитного договора

Как выяснили журналисты, в компании "Славиан", которая через фирму "Оптовая сеть 2011" владеет SkyMall, появились новые бенефициары.

Кроме Брюховецкого, доли в бизнесе получили:

гражданин Великобритании Марк Родес, проживающий на Кипре,

гражданин Израиля Игорь Корев.

По данным аналитической системы YouControl, изменения зафиксировали 1 августа 2025 года, только через две недели после того, как 21 июля Христенко объявили подозрение.

Однако в государственных реестрах еще 22 июля конечным бенефициаром значился только Брюховецкий.

Сейчас структура собственности выглядит так:

30% – у Брюховецкого,

30% – у Родеса (согласно документам, с ноября 2021 года),

40% – у Корева (с сентября 2024 года).

Новые совладельцы также имеют связи с Россией?

Сокрытие сведений о реальных владельцах в течение нескольких лет может быть нарушением украинского законодательства и влечь финансовые санкции или блокировку операций.

Кроме того, такие действия противоречат условиям генерального кредитного договора с "Укрэксимбанком", который обязывает заемщика сообщать государственный банк об изменениях в структуре собственности.

Что известно о подозрении Христенко в госизмене?

О кредите Брюховецкого "Схемы" впервые сообщили еще в 2021 году. Тогда при попытке записать интервью с тогдашним председателем правления банка Евгением Мецгером на журналистов напали работники "Укрэксимбанка", которые силой изъяли карточки с отснятым материалом.

Впоследствии суд признал Мецгера и его подчиненных виновными в препятствовании журналистской деятельности, но в марте 2025 года Киевский апелляционный суд закрыл производство из-за истечения сроков привлечения к ответственности.

После расследования "Схем" Офис генпрокурора открыл уголовное производство по статье "финансирование терроризма".

Что теперь?