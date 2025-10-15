"Укрэксимбанк" отмалчивается по кредиту?
Об этом говорится в новом расследовании проекта "Схемы" (Радио Свобода), передает 24 Канал. Брюховецкий, по данным правоохранителей, имел бизнес-связи с группировкой "ДНР", а его компания платила налоги на оккупированной территории.
Кредит был выдан под залог столичного торгово-развлекательного центра SkyMall, который до сих пор остается объектом судебных споров в различных юрисдикциях.
"Укрэксимбанк" подтвердил изменения в политике кредитования
На запрос "Схем" в банке заявили, что не могут разглашать сведения, защищены банковской тайной. В то же время отметили, что все должностные лица, которые принимали решение о предоставлении этого кредита, больше не работают в финучреждении.
По результатам проверок и служебных расследований банк внес изменения во внутренние нормативные документы и подходы, что делают невозможным повторение подобных случаев в будущем,
– ответили в финучреждении.
Журналисты также спросили, проводились ли дополнительные проверки руководства банка, которое в 2021 году принимало решение о кредитовании семьи подозреваемого в госизмене народного депутата.
Заметьте. Источники "Схем" в банке сообщили, что заемщик осуществляет выплаты частично, из-за чего имеет накопленные штрафные санкции. Несмотря на это, в банке не планируют пока обращаться в суд, рассчитывая впоследствии вернуть средства в полном объеме.
Новые совладельцы SkyMall и нарушение условий кредитного договора
Как выяснили журналисты, в компании "Славиан", которая через фирму "Оптовая сеть 2011" владеет SkyMall, появились новые бенефициары.
Кроме Брюховецкого, доли в бизнесе получили:
- гражданин Великобритании Марк Родес, проживающий на Кипре,
- гражданин Израиля Игорь Корев.
По данным аналитической системы YouControl, изменения зафиксировали 1 августа 2025 года, только через две недели после того, как 21 июля Христенко объявили подозрение.
Однако в государственных реестрах еще 22 июля конечным бенефициаром значился только Брюховецкий.
Сейчас структура собственности выглядит так:
- 30% – у Брюховецкого,
- 30% – у Родеса (согласно документам, с ноября 2021 года),
- 40% – у Корева (с сентября 2024 года).
Новые совладельцы также имеют связи с Россией?
Сокрытие сведений о реальных владельцах в течение нескольких лет может быть нарушением украинского законодательства и влечь финансовые санкции или блокировку операций.
Кроме того, такие действия противоречат условиям генерального кредитного договора с "Укрэксимбанком", который обязывает заемщика сообщать государственный банк об изменениях в структуре собственности.
Что известно о подозрении Христенко в госизмене?
О кредите Брюховецкого "Схемы" впервые сообщили еще в 2021 году. Тогда при попытке записать интервью с тогдашним председателем правления банка Евгением Мецгером на журналистов напали работники "Укрэксимбанка", которые силой изъяли карточки с отснятым материалом.
Впоследствии суд признал Мецгера и его подчиненных виновными в препятствовании журналистской деятельности, но в марте 2025 года Киевский апелляционный суд закрыл производство из-за истечения сроков привлечения к ответственности.
После расследования "Схем" Офис генпрокурора открыл уголовное производство по статье "финансирование терроризма".
Что теперь?
В 2025 году Служба безопасности сообщила о задержании Федора Христенко, который выехал из Украины еще 14 февраля 2022-го и после начала полномасштабного вторжения публично не осуждал российскую агрессию.
По версии следствия, Христенко был завербован ФСБ еще во времена Януковича, имел тесные связи с Юрием Иванющенко (Юра Енакиевский) и был посредником между российскими спецслужбами и коллаборационистами, в частности Арменом Саркисяном (Армен Горловский), который погиб в Москве в начале 2025 года.
Ему инкриминируют государственную измену, злоупотребление влиянием и участие в преступной группе.