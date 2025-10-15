"Укрексімбанк" відмовчується щодо кредиту?
Про це йдеться у новому розслідуванні проєкту "Схеми" (Радіо Свобода), передає 24 Канал. Брюховецький, за даними правоохоронців, мав бізнес-зв'язки з угрупованням "ДНР", а його компанія сплачувала податки на окупованій території.
Кредит було видано під заставу столичного торговельно-розважального центру SkyMall, який і досі залишається об'єктом судових суперечок у різних юрисдикціях.
"Укрексімбанк" підтвердив зміни у політиці кредитування
На запит "Схем" у банку заявили, що не можуть розголошувати відомості, захищені банківською таємницею. Водночас зазначили, що всі посадовці, які ухвалювали рішення про надання цього кредиту, більше не працюють у фінустанові.
За результатами перевірок і службових розслідувань банк вніс зміни до внутрішніх нормативних документів і підходів, що унеможливлюють повторення подібних випадків у майбутньому,
– відповіли у фінустанові.
Журналісти також запитали, чи проводилися додаткові перевірки керівництва банку, яке у 2021 році ухвалювало рішення про кредитування родини підозрюваного у держзраді народного депутата.
Зауважте. Джерела "Схем" у банку повідомили, що позичальник здійснює виплати частково, через що має накопичені штрафні санкції. Попри це, у банку не планують поки що звертатися до суду, розраховуючи згодом повернути кошти у повному обсязі.
Нові співвласники SkyMall і порушення умов кредитного договору
Як з’ясували журналісти, у компанії "Славіан", яка через фірму "Оптова мережа 2011" володіє SkyMall, з'явилися нові бенефіціари.
Крім Брюховецького, частки в бізнесі отримали:
- громадянин Великої Британії Марк Родес, який проживає на Кіпрі,
- громадянин Ізраїлю Ігор Корев.
За даними аналітичної системи YouControl, зміни зафіксували 1 серпня 2025 року, лише через два тижні після того, як 21 липня Христенку оголосили підозру.
Однак у державних реєстрах ще 22 липня кінцевим бенефіціаром значився лише Брюховецький.
Нині структура власності виглядає так:
- 30% – у Брюховецького,
- 30% – у Родеса (згідно з документами, з листопада 2021 року),
- 40% – у Корева (з вересня 2024 року).
Нові співвласники також мають зв'язки з Росією?
Приховування відомостей про реальних власників упродовж кількох років може бути порушенням українського законодавства та тягнути фінансові санкції або блокування операцій.
Крім того, такі дії суперечать умовам генерального кредитного договору з "Укрексімбанком", який зобов'язує позичальника повідомляти державний банк про зміни у структурі власності.
Що відомо про підозру Христенку у держзраді?
Про кредит Брюховецького "Схеми" вперше повідомили ще у 2021 році. Тоді під час спроби записати інтерв'ю з тодішнім головою правління банку Євгеном Мецгером на журналістів напали працівники "Укрексімбанку", які силоміць вилучили картки з відзнятим матеріалом.
Згодом суд визнав Мецгера і його підлеглих винними у перешкоджанні журналістській діяльності, але у березні 2025 року Київський апеляційний суд закрив провадження через сплив строків притягнення до відповідальності.
Після розслідування "Схем" Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження за статтею "фінансування тероризму".
Що тепер?
У 2025 році Служба безпеки повідомила про затримання Федора Христенка, який виїхав з України ще 14 лютого 2022-го і після початку повномасштабного вторгнення публічно не засуджував російську агресію.
За версією слідства, Христенко був завербований ФСБ ще за часів Януковича, мав тісні зв'язки з Юрієм Іванющенком (Юра Єнакієвський) та був посередником між російськими спецслужбами і колаборантами, зокрема Арменом Саркісяном (Армен Горлівський), який загинув у Москві на початку 2025 року.
Йому інкримінують державну зраду, зловживання впливом та участь у злочинній групі.