Деталі справи повідомляє 24 Канал із посиланням на Офіс Генрокурора. Правоохоронці не називають ім'я фігуранта, однак, ймовірно, йдеться про Євгенія Шевченка.

Що накоїв підозрюваний нардеп?

Держзрада та колабораційна діяльність

За даними слідства, нардеп системно поширював через соцмережі інформацію, що відповідала російським пропагандистським наративам.

Вона була спрямована на дискредитацію органів державної влади України, міжнародних партнерів і процесів євроінтеграції. Такі дії підозрюваного сприяли дестабілізації ситуації всередині країни.

До слова, в Офісі Генпрокурора не назвали ім'я фігуранта, однак, за даними громадського руху "Чесно", йдеться про Євгенія Шевченка.

Заволодіння чужим майном шляхом обману

Окрім того, обвинувачений використав особисті контакти з представниками політичного керівництва Білорусі, аби організувати укладення контракту на постачання мінеральних добрив між двома суб'єктами господарювання.

Опісля чоловік створив штучну перешкоду у виконанні умов, повідомивши постачальникам неправдиву інформацію про нібито відмову Білоруської залізниці здійснити перевезення продукції.

Нардеп запропонував "розв'язати питання", нав'язавши укладення договору про надання юридичних послуг із фізичною особою-підприємцем – власним сином. Тож у період з грудня 2021 року по лютий 2022 року на його рахунок перерахували 14,5 мільйона гривень за послуги, які фактично не надавалися.



Підозрюваний нардеп ІХ скликання/ Фото ОГП

Сторона захисту ознайомилася з матеріалами досудового розслідування ДБР за оперативного супроводу СБУ, а прокурор затвердив обвинувальний акт, який скерували для розгляду до суду.

Обвинуваченому загрожує покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна,

– йдеться в повідомленні правоохоронців.

Довідка: Євгеній Шевченко – колишній "Слуга народу", а нині член групи "Відновлення України". Політик активно лобіював московський патріархат, подав понад 200 правок до законопроєкту про його заборону та систематично затягував розгляд документа. Під час війни фігурант неодноразово приходив до парламенту у формі ЗСУ, хоча не є військовим, а також пропустив понад половину голосувань із початку 2022 року до травня 2023 року, пише "Чесно".

