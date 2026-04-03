Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Что сообщили в СБУ о деле?
По данным СБУ, женщину обвиняют по статьям о государственной измене, покушении на убийство, совершенное по заказу, а также о ношении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. За это ей грозит до 15 лет заключения.
По данным следствия, исполнительницей была киевлянка, которую завербовали российские спецслужбы во время ее поисков быстрого заработка. В апреле 2025 года она начала следить за волонтером и перебралась жить в тот же жилой комплекс.
Впоследствии фигурантка получила от неустановленных лиц на территории Киевской области пистолет Макарова с патронами. Далее она получила указание от куратора из России про ликвидацию активиста возле его дома,
– говорится в сообщении.
Когда Сергей Стерненко выходил из подъезда, она открыла огонь и ранила его в ногу, нападавшую сразу задержали. Во время обысков обнаружили телефон с доказательствами и компоненты к самодельному взрывному устройству.
Что известно о покушении на Стерненко?
Напомним, 1 мая 2025 года на Сергея Стерненко напали. Агент знала марку автомобиля активиста и примерное время, когда он выходит из дома, она должна была убить волонтера возле его дома.
Уже на следующий день подозреваемой в нападении на Сергея Стерненко избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 29 июня без права внесения залога. Она признала свою вину в содеянном.
Прежний глава СБУ Василий Малюк объяснял, что Стерненко стал целью российских спецслужб из-за того, что помешал создать так называемую Бессарабскую народную республику в Одессе в 2014 году.