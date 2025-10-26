Задохнулась в ванной: стало известно имя 19-летней девушки, которую россияне убили в Киеве
- В Киеве во время ночной атаки погибла 19-летняя Анастасия Маслий вместе со своей мамой.
- Дрон попал в девятиэтажку, где жила семья.
Ночью 26 октября россияне атаковали Киев дронами. "Шахед" попал прямо в девятиэтажку в Деснянском районе города. Дотла сгорели несколько квартир. В одной из них погибла 19-летняя девушка вместе с мамой.
Девушку звали Анастасия Маслий. Она была выпускницей столичного лицея "Лидер", передает 24 Канал с ссылкой на сообщение школы в фейсбуке.
Смотрите также "Помогите ребенка укутать": кадры первых минут после атаки в Киеве
Что известно о погибшей в Киеве Анастасии Маслий?
Анастасия закончила обучение в лицее в 2023 году. В учебном заведении вспоминают, что девушка была талантливой, яркой, полной мечтаний и планов на будущее.
Невозможно найти слова, чтобы описать эту боль. Вспоминаем Настю как добрую, искреннюю, улыбающуюся девушку, которой еще жить и жить... Светлая память, Царство Небесное,
– говорится на странице лицея.
19-летняя Анастасия Маслий погибла от удара "Шахеда" по 9-этажке в Киеве / Фото "Лидер"
По словам соседки девочки, Ольги, они во время атаки вместе с мамой закрылись в ванной комнате, а потом не смогли выйти. Семья задохнулась угарным газом.
В целом в результате ночной атаки на столицу погибли три человека, еще более 30 пострадали. Восемь человек госпитализировали. Среди них – трое детей 15, 13 и 9 лет.
Что известно о последних жертвах российских атак на Украину?
- 24 октября россияне обстреляли Херсон из "Градов". В результате удара погибла начальница отделения Укрпочты Карина Дементий. В момент атаки она ехала на работу в маршрутке. У женщины остались сын и муж.
- 23 октября журналисты Елена Губанова и Евгений Кармазин погибли в результате удара российского дрона в Краматорске. Специальный корреспондент Александр Колычев получил ранения, его доставили в больницу.
- 22 октября враг ударил дронами по селу Погребы в Киевской области. Там погибли 38-летняя Антонина Зайченко, ее 6-месячная дочь Аделина и 12-летняя племянница Анастасия