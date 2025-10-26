Задихнулася у ванній: стало відомо ім'я 19-річної дівчини, яку росіяни вбили у Києві
- У Києві під час нічної атаки загинула 19-річна Анастасія Маслій разом із своєю мамою.
- Дрон влучив у дев'ятиповерхівку, де жила родина.
Уночі 26 жовтня росіяни атакували Київ дронами. "Шахед" влучив прямо у дев'ятиповерхівку в Деснянському районі міста. Вщент згоріли кілька квартир. В одній з них загинула 19-річна дівчина разом із мамою.
Дівчину звали Анастасія Маслій. Вона була випускницею столичного ліцею "Лідер", передає 24 Канал із посиланням на допис школи у фейсбуці.
Що відомо про загиблу у Києві Анастасію Маслій?
Анастасія закінчила навчання у ліцеї у 2023 році. У навчальному закладі пригадують, що дівчина була талановитою, яскравою, сповненою мрій і планів на майбутнє.
Неможливо знайти слова, щоб описати цей біль. Згадуємо Настю як добру, щиру, усміхнену дівчину, якій ще жити і жити… Світла пам'ять, Царство Небесне,
– йдеться на сторінці ліцею.
19-річна Анастасія Маслій загинула від удару "Шахеда" по 9-поверхівці у Києві / Фото "Лідер"
За словами сусідки дівчинки, пані Ольги, вони під час атаки разом із мамою зачинилися у ванній кімнаті, а потім не змогли вийти. Родина задихнулася чадним газом.
Загалом внаслідок нічної атаки на столицю загинули троє людей, ще понад 30 постраждали. Восьмеро осіб госпіталізували. Серед них – троє дітей 15, 13 та 9 років.
Що відомо про останніх жертв російських атак на Україну?
- 24 жовтня росіяни обстріляли Херсон з "Градів". Внаслідок удару загинула начальниця відділення Укрпошти Каріна Дементій. У момент атаки вона їхала на роботу у маршрутці. У жінки залишилися син і чоловік.
- 23 жовтня журналісти Олена Губанова та Євген Кармазін загинули внаслідок удару російського дрона у Краматорську. Спеціальний кореспондент Олександр Количев отримав поранення, його доставили до лікарні.
- 22 жовтня ворог вдарив дронами по селу Погреби на Київщині. Там загинули 38-річна Антоніна Зайченко, її 6-місячна донечка Аделіна та 12-річна племінниця Анастасія