Российская пропаганда снова врет об успехах оккупантов. В сети распространяют срежессированное видео о якобы захвате украинских населенных пунктов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки.

Как пропаганда показывает "победы" россиян на фронте?

Для распространения так называемого "успеха" россиян и создания иллюзии "победы" на передовой, оккупанты специально снимают видео, где показывают ненастоящий захват населенных пунктов в Украине. Эта тактика работает у врагов уже определенное время, таким образом они распространяют дезинформацию среди своих граждан.

В ГУР объяснили, что враг направляет малые группы с российскими флагами (которые еще называются "двойки") в обход позиций украинских войск. Некоторые из них частично заходит в отдельные населенные пункты и снимают там короткие видео, например с установлением флагов на крышах, будто они только что захватили эту территорию.

С помощью этих видео россияне отчитываются о "победе" перед руководством Кремля и даже давят на украинское общество. Они хотят быстро завершить войну из-за значительных материальных и экономических потерь, поэтому делают вид, что побеждают.

Так накануне появилась фейковая информация, что россияне просочились в село Андреевка-Клевцово. Зато военные "Российского Добровольческого Корпуса" в составе "Спецподразделения Тимура" показали настоящую ситуацию в селе.

Стоит отметить, что подобную группу врага, которая на днях шла снимать "театральное представление" в селе Зеленый Гай военные успешно ликвидировали.

Что известно о ситуации в Андреевке-Клевцово?

Как показывают карты DeepState, населенный пункт Андреевка-Клевцово находится под контролем Украины. До серой зоны от населенного пункта осталось 1,18 километра, а до ближайшей оккупированной точки – почти 3 километра.

Андреевка-Клевцово на карте: карта DeepState

Обратите внимание! В некоторых источниках, в частности в российских, Андреевка-Клевцово называется Искра. Село переименовали в 1964 году. Однако 10 апреля 2024 года населенному пункту вернули историческое название. Село расположено в Волновахском районе Донецкой области.