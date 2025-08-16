Російська пропаганда знову бреше про успіхи окупантів. У мережі поширюють зрежесоване відео про нібито захоплення українських населених пунктів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головне управління розвідки.

Як пропаганда показує "перемоги" росіян на фронті?

Для поширення так званого "успіху" росіян та створення ілюзії "перемоги" на передовій, окупанти спеціально знімають відео, де показують несправжнє захоплення населених пунктів в Україні. Ця тактика працює у ворогів уже певний час, таким чином вони поширюють дезінформацію серед своїх громадян.

У ГУР пояснили, що ворог направляє малі групи із російськими прапорами (які ще називаються "двійки") в обхід позицій українських військ. Дехто з них частково заходить в окремі населені пункти та знімають там короткі відео, наприклад зі встановленням прапорів на дахах, ніби вони щойно захопили цю територію.

За допомогою цих відео росіяни звітують про "перемогу" перед керівництвом Кремля й навіть тиснуть на українське суспільство. Вони хочуть швидко завершити війну через значні матеріальні та економічні втрати, тож удають ніби перемагають.

Так напередодні з'явилася фейкова інформація, що росіяни просочилися в село Андріївка-Клевцове. Натомість військові "Російського Добровольчого Корпусу" у складі "Спецпідрозділу Тимура" показали справжню ситуацію в селі.

Росіяни заявили про захоплення села Андріївка-Клевцове: дивіться відео

Варто зазначити, що подібну групу ворога, яка днями йшла знімати "театральну виставу" у селі Зелений Гай військові успішно ліквідували.

Що відомо про ситуацію в Андріївці-Клевцовому?

Як показують карти DeepState, населений пункт Андріївка-Клевцове перебуває під контролем України. До сірої зони від населеного пункту залишилося 1,18 кілометра, а до найближчої окупованої точки – майже 3 кілометри.

Андріївка-Клевцове на карті: мапа DeepState

Зверніть увагу! У деяких джерелах, зокрема в російських, Андріївка-Клевцове називається Іскра. Село перейменували у 1964 році. Однак 10 квітня 2024 року населеному пункту повернули історичну назву. Село розташоване у Волноваському районі Донецької області.