Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление заместителя начальника ГУР МО Вадима Скибицкого в интервью Общественному.

Почему России нужно быстро закончить войну?

Как пояснил Скибицкий, тезис об "украинском вопросе должен быть решен до 2026 года" содержится в российских планировочных стратегических документах.

В ГУР видят негативные тенденции, которые сейчас есть в экономике врага. Там заметили, что, по сути, она перешла в стадию стагнации. В частности, что касается добычи ископаемых и металлургии.

Рынки сбыта для них сократились. Это большие расходы, которые сейчас идут в оборонно-промышленный комплекс – 42% бюджета идет, по сути, на войну. И это влияет на другие отрасли экономики,

– указал замглавы разведки.

Россияне пришли к выводу, что продолжая войну в таком же темпе и с такими же затратами, они уже никогда не смогут конкурировать ни с США, ни с Китаем. То есть Россия станет обычной региональной державой с ограниченным влиянием только на страны постсоветского пространства и некоторыми другими элементами, как вот Африка.

Отдельным является вопрос санкций. При цене в 50 долларов за баррель нефти российского Стабилизационного фонда хватит еще на 18 месяцев. Если же цена упадет до 30 долларов – то его хватит только до конца года.

Не менее важными являются демографический вопрос, а также сокращение рынка труда. 90% компаний говорят, что им не хватает рабочей силы.

К слову, ранее глава ГУР Кирилл Буданов отмечал, что цели россиян остались неизменными. Россия хочет захватить Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области.