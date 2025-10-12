Укр Рус
12 октября, 06:49
2

Татьяна Бабич
Основные тезисы
  • На фронте погиб 30-летний сержант полиции Андрей Мацах.
  • К Силам обороны он присоединился в 2024 году.

Российская агрессия наносит украинцам большие и невосполнимые потери. Так, в боях за Родину свою жизнь отдал защитник из Ровенской области Андрей Мацах.

У бойца осталась жена и 4-летний сын. О таком рассказывает 24 Канал со ссылкой на полицию Ровенской области.

Кем был погибший защитник при жизни?

30-летний Андрей Мацах был сержантом полиции. Он начал службу в управлении полиции охраны Ровенской области в июле 2023 года.

Уже в июне 2024 года Андрей без колебаний вступил во вновь созданный стрелковый батальон и отправился на передовую, чтобы защищать Украину.

На фронте вблизи Константиновки боец направлялся к стабилизационному пункту, чтобы оказать помощь раненым. В дороге сержант полиции попал под вражеский обстрел.

К сожалению, полученные ранения оказались несовместимыми с жизнью.

Полицейская семья вспоминает погибшего как мужественного, справедливого и профессионального коллегу.

24 Канал выражает соболезнования родным и близким Андрея. Светлая память и вечная дань уважения Герою!

Потери Украины на полях российско-украинской войны

  • Напомним, что младший сержант Николай Щеглунов погиб выполняя боевое задание в Донецкой области.

  • Свою жизнь отдал и Виталий Янковский, священник и военный доброволец.

  • 29 сентября на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Сергей Буряк. Его жизнь трагически оборвалась во время боевых действий в районе населенного пункта Боровская Андреевка Изюмского района Харьковской области.

  • Еще одной болезненной потерей стала гибель Артема Стовпяцкого – участника команды КВН "С потолка".

  • На войне погиб и Николай Гетьманов, известный украинский регбист и боец спецподразделения КОРД.