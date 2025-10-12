Российская агрессия наносит украинцам большие и невосполнимые потери. Так, в боях за Родину свою жизнь отдал защитник из Ровенской области Андрей Мацах.

У бойца осталась жена и 4-летний сын. О таком рассказывает 24 Канал со ссылкой на полицию Ровенской области.

Кем был погибший защитник при жизни?

30-летний Андрей Мацах был сержантом полиции. Он начал службу в управлении полиции охраны Ровенской области в июле 2023 года.

Уже в июне 2024 года Андрей без колебаний вступил во вновь созданный стрелковый батальон и отправился на передовую, чтобы защищать Украину.

На фронте вблизи Константиновки боец направлялся к стабилизационному пункту, чтобы оказать помощь раненым. В дороге сержант полиции попал под вражеский обстрел.

К сожалению, полученные ранения оказались несовместимыми с жизнью.

Полицейская семья вспоминает погибшего как мужественного, справедливого и профессионального коллегу.

24 Канал выражает соболезнования родным и близким Андрея. Светлая память и вечная дань уважения Герою!

Потери Украины на полях российско-украинской войны