Спешил спасать раненых: на фронте погиб защитник из Ровенской области Андрей Мацях
- На фронте погиб 30-летний сержант полиции Андрей Мацах.
- К Силам обороны он присоединился в 2024 году.
Российская агрессия наносит украинцам большие и невосполнимые потери. Так, в боях за Родину свою жизнь отдал защитник из Ровенской области Андрей Мацах.
У бойца осталась жена и 4-летний сын. О таком рассказывает 24 Канал со ссылкой на полицию Ровенской области.
Кем был погибший защитник при жизни?
30-летний Андрей Мацах был сержантом полиции. Он начал службу в управлении полиции охраны Ровенской области в июле 2023 года.
Уже в июне 2024 года Андрей без колебаний вступил во вновь созданный стрелковый батальон и отправился на передовую, чтобы защищать Украину.
На фронте вблизи Константиновки боец направлялся к стабилизационному пункту, чтобы оказать помощь раненым. В дороге сержант полиции попал под вражеский обстрел.
К сожалению, полученные ранения оказались несовместимыми с жизнью.
Полицейская семья вспоминает погибшего как мужественного, справедливого и профессионального коллегу.
24 Канал выражает соболезнования родным и близким Андрея. Светлая память и вечная дань уважения Герою!
Потери Украины на полях российско-украинской войны
Напомним, что младший сержант Николай Щеглунов погиб выполняя боевое задание в Донецкой области.
Свою жизнь отдал и Виталий Янковский, священник и военный доброволец.
29 сентября на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Сергей Буряк. Его жизнь трагически оборвалась во время боевых действий в районе населенного пункта Боровская Андреевка Изюмского района Харьковской области.
Еще одной болезненной потерей стала гибель Артема Стовпяцкого – участника команды КВН "С потолка".
На войне погиб и Николай Гетьманов, известный украинский регбист и боец спецподразделения КОРД.