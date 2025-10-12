Російська агресія завдає українцям великих і непоправних втрат. Так, у боях за Батьківщину своє життя віддав оборонець з Рівненської області Андрій Мацях.

У бійця залишилася дружина та 4-річний син. Про таке розповідає 24 Канал із посиланням на поліцію Рівненщини.

Ким був загиблий захисник за життя?

30-річний Андрій Мацях був сержантом поліції. Він розпочав службу в управлінні поліції охорони Рівненської області в липні 2023 року.

Уже в червні 2024 року Андрій без вагань вступив до новоствореного стрілецького батальйону та вирушив на передову, аби боронити Україну.

На фронті поблизу Костянтинівки боєць прямував до стабілізаційного пункту, щоб надати допомогу пораненим. В дорозі сержант поліції потрапив під ворожий обстріл.

На жаль, отримані поранення виявилися несумісними з життям.

Поліцейська родина згадує загиблого як мужнього, справедливого та професійного колегу.

24 Канал висловлює співчуття рідним та близьким Андрія. Світла пам'ять і вічна шана Герою!

