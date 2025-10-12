Поспішав рятувати поранених: на фронті загинув захисник з Рівненщини Андрій Мацях
- На фронті загинув 30-річний сержант поліції Андрій Мацях.
- До Сил оборони він доєднався в 2024 році.
Російська агресія завдає українцям великих і непоправних втрат. Так, у боях за Батьківщину своє життя віддав оборонець з Рівненської області Андрій Мацях.
У бійця залишилася дружина та 4-річний син. Про таке розповідає 24 Канал із посиланням на поліцію Рівненщини.
Ким був загиблий захисник за життя?
30-річний Андрій Мацях був сержантом поліції. Він розпочав службу в управлінні поліції охорони Рівненської області в липні 2023 року.
Уже в червні 2024 року Андрій без вагань вступив до новоствореного стрілецького батальйону та вирушив на передову, аби боронити Україну.
На фронті поблизу Костянтинівки боєць прямував до стабілізаційного пункту, щоб надати допомогу пораненим. В дорозі сержант поліції потрапив під ворожий обстріл.
На жаль, отримані поранення виявилися несумісними з життям.
Поліцейська родина згадує загиблого як мужнього, справедливого та професійного колегу.
24 Канал висловлює співчуття рідним та близьким Андрія. Світла пам'ять і вічна шана Герою!
Втрати України на полях російсько-української війни
Нагадаємо, що молодший сержант Микола Щеглунов загинув виконуючи бойове завдання у Донецькій області.
Своє життя віддав і Віталій Янковський, священник та військовий доброволець.
29 вересня на фронті загинув військовослужбовець із Київщини Сергій Буряк. Його життя трагічно обірвалося під час бойових дій у районі населеного пункту Борівська Андріївка Ізюмського району Харківської області.
Ще однією болючою втратою стала загибель Артема Стовпяцького – учасника команди КВК "С потолка".
На війні загинув і Микола Гетьманов, відомий український регбіст та боєць спецпідрозділу КОРД.