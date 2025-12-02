Суд вынес приговор экс-сотруднику прокуратуры Молочному за смертельное ДТП

Экс-сотрудник прокуратуры Андрей Молочный, как утверждает следствие, 19 июля 2025 года выехал на встречную полосу, а затем и на тротуар, где столкнулся с пешеходом. В результате этого дорожно-транспортного происшествия, к сожалению, умерла женщина.

Как рассказала ведущая 24 Канала Яна Богуславская, следователи установили, что наезд выполнили на большой скорости – 98 км/ч. Повреждений у жертвы было так много, что суду понадобилось несколько минут, чтобы всех их перечислить.

Какой приговор вынес суд?

В результате наезда на пешехода Андрей Молочный оказался на скамье подсудимых. Сейчас он находится под стражей, ведь такую меру пресечения ему избрали ранее и неоднократно продлевали.

На заседании присутствовали и свободные слушатели, и потерпевшие. Это дети женщины, которая погибла в тот вечер на улице Большая Васильковская. Также была и группа поддержки Андрея Андреевича. Например, каждое заседание посещала его невеста.

Интересно! Андрей Молочный является сыном Андрея Сергеевича Молочного – актера "Файны Юкрайны", который сбежал в Россию. Еще до 24 февраля он высказывал пророссийские взгляды и даже писал, что "по Киеву ходят фашисты". Сегодня он продолжает работать на российскую пропаганду.

"2 декабря судья Голосеевского районного суда признал, что Андрей Молочный виновен как в том, что совершил ДТП с наездом на пешехода, которое завершилось трагической смертью человека, так и в том, что оставил жертву в опасности после того, как совершил преступление. Ведь все видели кадры, как он скрылся с места происшествия", – отметила ведущая 24 Канала.

Обе статьи подтвердили в суде и вынесли приговор. Прокурорскую группу возглавлял непосредственно генпрокурор Руслан Кравченко. Она требовала для Андрея Молочного лишения свободы на 10 лет.

В конце концов его признали виновным: по части 1 статьи 135 Уголовного кодекса Украины в виде двух лет лишения свободы. По части 3 статьи 286 прим. 1 Уголовного кодекса Украины в виде 7 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством на срок 7 лет.

На основании части 1 статьи 70 по совокупности уголовных преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний – определить Молочному Андрею Андреевичу наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок 7 лет,

– озвучил судья.

Начало срока отбытия наказания Молочного Андрея Андреевича будут учитывать с 2.12.2025 года. Мера пресечения остается без изменений. Срок предварительного заключения засчитывается за один день лишения свободы. Арест на автомобиль марки Toyota Camry суд отменил.

Довольны ли прокуроры приговором?

Пока неизвестно, будет ли сторона защиты, обжаловать такой приговор суда, но это возможно. Господин Андрей может подать апелляцию и попытаться изменить озвученное сегодня в Голосеевском суде.

Еще раз напомню, что обвинение требовало большего наказания. Также объясню, что законодательство в Украине работает так, что по статье тяжкого преступления коррелируется количество лет лишения свободы, которые могут присудить обвиняемому,

– добавила Яна Богуславская.

Также стоит отметить, что дело продвигалось очень быстро. В частности так произошло благодаря тому, что лично генпрокурор Кравченко сразу за него взялся и возглавил обвинение.

В итоге Андрей Молочный признан виновным в смертельном ДТП и исчезновении с места происшествия. Более того, не надо забывать, что в судебных реестрах содержится еще одно административное дело, которая подтверждает, что в тот вечер господин Андрей, вероятно, совершил 2 ДТП подряд и пытался скрыть факт первого. Именно поэтому выехал на улицу Васильевскую с такой большой скоростью. Это привело к фатальным последствиям.

Что говорит Молочный и его защита о ДТП?