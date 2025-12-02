Суд виніс вирок ексспівробітнику прокуратури Молочному за смертельну ДТП

Ексспівробітник прокуратури Андрій Молочний, як стверджує слідство, 19 липня 2025 року виїхав на зустрічну смугу, а потім і на тротуар, де зіткнувся з пішоходом. У результаті цієї дорожньо-транспортної пригоди, на жаль, померла жінка.

Як розповіла ведуча 24 Каналу Яна Богуславська, слідчі встановили, що наїзд виконали на великій швидкості – 98 км/год. Ушкоджень у жертви було так багато, що суді знадобилося кілька хвилин, аби всіх їх перелічити.

Який вирок виніс суд?

Внаслідок наїзду на пішохода Андрій Молочний опинився на лаві підсудних. Наразі він перебуває під вартою, адже такий запобіжний захід йому обрали раніше й неодноразово продовжували.

На засіданні були присутні і вільні слухачі, і потерпілі. Це діти жінки, яка загинула того вечора на вулиці Велика Васильківська. Також була і група підтримки Андрія Андрійовича. Наприклад, кожне засідання відвідувала його наречена.

Цікаво! Андрій Молочний є сином Андрія Сергійовича Молочного – актора "Файни Юкрайни", який втік у Росію. Ще до 24 лютого він висловлював проросійські погляди та навіть писав, що “Києвом ходять фашисти”. Сьогодні він продовжує працювати на російську пропаганду.

"2 грудня суддя Голосіївського районного суду визнав, що Андрій Молочний винний як у тому, що скоїв ДТП з наїздом на пішохода, яке завершилося трагічною смертю людини, так і в тому, що залишив жертву у небезпеці після того, як скоїв злочин. Адже всі бачили кадри, як він втік з місця події", – зауважила ведуча 24 Каналу.

Обидві статті підтвердили у суді та винесли вирок. Прокурорську групу очолював безпосередньо генпрокурор Руслан Кравченко. Вона вимагала для Андрія Молочного позбавлення волі на 10 років.

Зрештою його визнали винним: за частиною 1 статті 135 Кримінального кодексу України у виді двох років позбавлення волі. За частиною 3 статті 286 прим. 1 Кримінального кодексу України у виді 7 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортним засобом на строк 7 років.

На підставі частини 1 статті 70 за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом часткового додавання призначених покарань – визначити Молочному Андрію Андрійовичу покарання у виді 7 років і 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк 7 років,

– озвучив суддя.

Початок строку відбуття покарання Молочного Андрія Андрійовича враховуватимуть з 2.12.2025 року. Запобіжний захід залишається без змін. Строк попереднього ув'язнення зараховується за один день позбавлення волі. Арешт на автомобіль марки Toyota Camry суд скасував.

Чи задоволені прокурори вироком?

Наразі невідомо, чи буде сторона захисту, оскаржувати такий вирок суду, але це можливо. Пан Андрій може подати апеляцію та спробувати змінити озвучене сьогодні у Голосіївському суді.

Ще раз нагадаю, що обвинувачення вимагало більшого покарання. Також поясню, що законодавство в Україні працює так, що за статтею найтяжчого злочину корелюється кількість років позбавлення волі, які можуть присудити обвинуваченому,

– додала Яна Богуславська.

Також варто зазначити, що справа просувалася дуже швидко. Зокрема так сталося завдяки тому, що особисто генпрокурор Кравченко одразу за неї взявся та очолив обвинувачення.

У підсумку Андрій Молочний визнаний винним у смертельній ДТП та зникненні з місця події. Ба більше, не треба забувати, що у судових реєстрах міститься ще одна адміністративна справа, яка підтверджує, що того вечора пан Андрій, ймовірно, вчинив 2 ДТП поспіль і намагався приховати факт першого. Саме тому виїхав на вулицю Василівську з такою великою швидкістю. Це призвело до фатальних наслідків.

Що каже Молочний та його захист про ДТП?