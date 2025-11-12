Увечері 19 липня 2025 року співробітник прокуратури Андрій Молочний сів за кермо на підпитку та вилетів на тротуар в центрі Києва, де збив жінку. Молочний спробував зникнути з місця події, але його затримали. Захист нині обвинуваченого кермувальника називає неочікувані причини, чому Молочний намагався втекти.

Де зараз перебуває Андрій Молочний, які деталі трагедії відомі та чи виходив на зв'язок із фігурантом скандальний батько – читайте в матеріалі проєкту "Де вони?" на 24 Каналі.

Важливо Смертельна ДТП у Києві: нові деталі у справі працівника прокуратури Молочного, який збив жінку

Що відомо про ДТП за участі Молочного?

Близько 23:25 19 липня 2025 року Андрій Молочний виїхав на тротуар на перехресті вулиці Великої Васильківської з вулицею Діловою, де збив пішохода, а потім намагався втекти з місця події. Результат обстеження показав 1,77 проміле в його крові. Нетверезий чиновник їхав по зустрічці на великій швидкості. Жінка померла на наступний день. Усе це занесено в матеріали справи.

Тоді генпрокурор Руслан Кравченко очолив групу прокурорів. Він зазначив, що вирішив вести цю справу, аби ні в кого не було сумнівів щодо прозорості діяльності правоохоронців чи прокуратури.

Деталі ДТП в Києві за участі Андрія Молочного: дивіться відео

Що вигадав захист, щоб виправдати підозрюваного?

Після події декілька людей побігли до авто Молочного з різних боків. Троє перетнули пішохідний перехід. Кілька людей загальмували просто поруч і вийшли з машин. А пан Андрій накивав п'ятами. Натовп кинувся за ним. Але захист нині стверджує, що Андрій Молочний не залишав потерпілу на місці події. За словами адвоката, Молочний намагався не втекти, а нібито уникнути фізичної розправи з боку "невідомих емоційних осіб".

Через два дні після трагічної ДТП Молочному обрали запобіжний захід – відправили під варту без права на внесення застави. Звісно ж, захист просить про перегляд, наводячи свої аргументи.

Молочного захищає Афанасій Самойленко, який двічі погодився прокоментувати ситуацію з позиції захисту, але так цього і не зробив. 24 Канал два тижні намагався домовитися про інтерв'ю, аж поки захисник просто не припинив виходити на зв'язок. Тому поки що позиція адвоката Андрія Молочного звучить так:

Усім достеменно відомо, що дорожня транспортна пригода вважається злочином з необережності. Тобто Андрій Андрійович не бажав настання таких наслідків, які трапилися, через певні обставини. Так, керування в стані алкогольного сп'яніння не виключається, звичайно, але сам момент того, що він бажав настання таких наслідків, – це виключення, – заявив адвокат Молочного.



Листування з адвокатом Молочного / Скриншот повідомлення

Захист просив застосувати заставу, бо ж доводи слідства – то припущення. Немає аргументів, на думку Самойленка, що Молочний буде переховуватися від слідчих. Позиція прокуратури залишається незмінною: Андрій Молочний свідомо сів за кермо на підпитку, знехтував безпекою водіїв та пішоходів, порушив правила та, як наслідок, позбавив життя людину.

ДТП, що вчинив Молочний: дивіться відео

Що дивного було на засіданні?

Під час попереднього засідання за клопотання адвоката про зміну запобіжного заходу в Шевченківському суді відбувалися дивні речі. Зокрема, знімальну групу вигнали з зали на період виходу судді Голуб у нарадчу кімнату. І чомусь забули пропустити назад при оголошенні рішення. За таких умов поспілкуватися з Андрієм Молочним 24 Каналу так і не вдалося.

Ще один дивний факт: у тому ж суді паралельно слухають адміністративне правопорушення Молочного і розгляди переносять, бо він не з'являється. Цікаво, чого б це? Можливо, тому що всі зони дають перепуски для прогулянок на інший суд. Так чи інакше, в розкладі ці засідання досі є, і, як пояснила нам помічниця судді Тетяни Овсеп'ян, – це зовсім інша справа.

За збігом стаття, інкримінована Молочному як окремий адміністративний проступок, стосується залишення місця ДТП. Звісно ж, пані Овсеп'ян з пресою не спілкується, проте у відкритих джерелах про неї чимало інформації.

Проєкт "Просуд" стверджує, що в січні 2014 року суддя Овсеп'ян позбавила водійського посвідчення учасника автопробігу до Межигір'я нібито за незупинку на прохання працівника ДАІ. Водночас у суді були присутні свідки, які стверджували, що в цей час були разом з водієм, зовсім не там, де він ніби не зупинився. А працівник ДАІ навіть не з'явився в судове засідання для надання показів.

З тим, що суддя Овсеп'ян у своєму рішенні допустила низку порушень, погодилася навіть Вища рада правосуддя. Проте жодного покарання Тетяна Овсеп'ян не понесла через закінчення строків для притягнення до відповідальності. Крім того, успішно пройшла кваліфікаційне оцінювання, попри те, що воно проходило без участі громадської ради доброчесності.

Що відомо про батька-зрадника Молочного?

Андрій Андрійович Молочний виявився сином Андрія Сергійовича Молочного, того самого, якого так любили за випуски "Файни Юкрайни", допоки він не втік в Росію. За версією ЗМІ, Молочний-старший виїхав за межі держави. Хоча його експартнер по дуету імені Чехова Антон Лірник заявив, що це не факт. За його словами, з колишнім колегою не спілкуються вже 11 років, але він вважає, що Молочний все ще в Києві.

Я не знаю, але я певен: він ніколи не жив в Росії й не хотів цього. Я знаю, що на початку повномасштабного вторгнення він жив у Києві. Я не можу цього довести. Але в мене повна впевненість, що він досі живе у Києві. Нікуди він не поїхав, просто обірвав усі зв'язки з усіма, кого знав, – зауважив шоумен Антон Лірник.

Після початку Революції гідності Молочний-старший висловлював проросійські погляди. У 2019 році писав у соцмережах, що Києвом ходять фашисти. Дуже обурювався виселенням агентів ФСБ УПЦ МП із заповідника – Києво-Печерської лаври. А потім закрив сторінку.

До речі Де зараз зрадник Андрій Молочний, син якого скоїв смертельну ДТП у Києві

ЗМІ писали, що ще до початку повномасштабної війни комік втік до Москви та почав там будувати свою кар'єру. А коли армія Росії розв'язала геноцид проти українців, підтримував політику Володимира Путіна. Андрій Сергійович Молочний також внесений у базу "Миротворця" і, як зазначено, активно працює на кремлівську пропаганду, насміхаючись з української мови та українців.

Сайт також стверджує, що комік проживає в країні-агресорці. Достеменно сказати, де наразі Молочний-старший неможливо, як і те, чи виходив він на зв'язок із сином, обвинуваченим у вбивстві пішохода.

Сьогодні Андрій Молочний так і перебуває під вартою. Шевченківський суд двічі продовжив йому запобіжний захід. Водночас у Київській прокуратурі повідомили, що справу вже передали на розгляд у Голосіївський районний суд.

Чергове засідання пройде вже цього тижня, і там, можливо, стане зрозуміло, куди ж подівся адвокат Самойленко, чи визнає обвинувачений свою провину та чи спілкувався з батьком після трагедії. Стежте за оновленням – це все ми розкажемо у новому випуску "Де вони?".