Та перш ніж перейти до статусу зрадника, варто згадати деякі біографічні дані. Родом Молочний із Житомирщини. Під час навчання у Києві брав участь у КВК. Згодом став одним з ініціаторів створення української версії російського шоу "Comedy Club". Якою була кар'єра Андрія Молочного в Україні, у чому проявилась його зрада та де гуморист зараз, дізнавайтесь у матеріалі Show24.

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Від "Comedy Club" до "Файни Юкрайни": що було не так?

Можна сказати, що Молочний марив "Comedy Club" в Україні. Він, Антон Лірник і Максим Бахматов спершу займались організаційними питаннями. Пізніше Андрій та Антон створили "Дует імені Чехова", що спершу виступав у "Comedy Club UA", але згодом перейшли до "Comedy Club Москва". У 2010 році українську версію шоу закрили, а Молочний не покидав бажання таки реалізувати успішний проєкт в Україні. Через це він випустив стендап-шоу "Real Comedy", де жарти були без лайливих слів і не мали політичного підтексту.

Андрій Молочний та Антон Лірник / Фото з відкритих джерел

Паралельно Молочний у 2008 році став співпродюсером легендарного шоу "Файна Юкрайна". Він працював разом із Сергієм Притулою. Скетч-шоу було доволі популярне в Україні, та й за час існування було випущено 100 епізодів.

Сергій Притула та Андрій Молочний / Фото агентства PR Batteries

Сьогодні Сергій Притула відмовився від телевізійної кар'єри й зайнявся іншою сферою діяльності. Однак як волонтер заробляє на життя – відповідь у нашій новині.

Після того як "Файна Юкрайна" вичерпала себе, гуморист запустив програму "Рюрікі", а також з'явився у російському комедійному телесеріалі "Москвичі".

Як російська пропаганда "промила мозок" Молочному?

У часи існування проєкту "Comedy Club UA" Молочний дозволяв собі низькопробні жарти про Україну та державну мову. До прикладу, він казав, що українці, які перебувають за кордоном, є "недолугими та цинічними, як правило, як емігранти або гастарбайтери". Українську мову він вважав "нерозвиненою", і через це її недоцільно використовувати у дубляжі чи наукових проєктах, бо вона звучить лиш у "сільськогосподарському середовищі".

Коли в Україні розпочалась Революція Гідності, то гуморист, як і притаманно зрадникам, переїхав до Росії жити свої "кращі роки". Та у 2019 році вже з'явився черговий дзвіночок, який вказував, що російська пропаганда негативно впливає на Молочного. Комік опублікував допис у соцмережах, де написав, що "Києвом ходять фашисти".

Адже ще п'ять років тому я навіть й подумати не міг, що Києвом натовпами ходитимуть фашисти. Я навіть уявити собі не міг, що будуть осквернятися пам'ятники героям Великої Вітчизняної Війни. Що будуть зносити пам'ятники Жукову та Ватутіну,

– написав Молочний.

Андрій Молочний про Україну / Скриншот з інстаграму зрадника

Ба більше, зрадник висловив якесь сподівання, що "як і сімдесят шість років тому Київ буде очищений від фашистської нечисті".

Коли Росія відкрито розпочала велику війну про Україну, в Андрія чомусь не прокинулись українські коріння. Його навіть досі не турбує, що у його рідний регіон прилітають ракети тієї країни, де він зараз живе. Та все ж зрадник зумів "пробити" чергове дно, коли вирішив "заступитись" за Києво-Печерську лавру та діяльність Московського патріархату в Україні.

Молочний висловився про виселення московського патріархату / Скриншот з інстаграму

Що відомо про конфлікт між Сергієм Притулою та Андрієм Молочним?

У 2022 році Притула мав дивну розмову з колишнім колегою. До згаданого року чоловіки не спілкувались, але якось Сергій вирішив написати зраднику.

Ми з Андрієм не балакали до 2022 року. А потім я якось мекнув ввечері, буду чесний, і думаю, а що ти там, дядя, як ти живеш. Я набрав, вислухав від нього якоїсь єресі. Переписка була. Він мене звинуватив, що його дітей через мене булять і так далі. Бо якось там віршика написав,

– розповів колишній шоумен.

Сергій Притула та Андрій Молочний / Фото агентства PR Batteries

Виявилось, що коли Молочний написав про "фашистів у Києві", Притула склав віршика з символічним підписом: "Антон із Жашкова просив передати, що з Марічкою вони вже давно не проживають разом".

Коли від мене ти пішла, я гірко плакав.

Обидва ліктя іскусав, пропивши ларьочки гриль.

На твій пост в інстаграмі я натрапив…

Заплакавши ще раз і зламав костиль!

Та Сергій відповів, що дітей зрадника булять не через нього, а через те, що Молочний "не зміг назвати вбивць убивцями, й зробити хоч щось, щоб захистити країну, в якій він виріс".

Де зараз Андрій Молочний?

Як казав Притула, йому невідомо, де зараз його колишній колега, однак шоумен Дядя Жора розповів, де перебуває зрадник. За його словами, той живе у Москві й займає відповідну проросійську позицію.

Молочний навіть приховав соцмережі, ймовірно, боячись отримувати слова осуду своїм діям. Та його позиція говорить сама за себе, адже зраднику байдуже чиї гроші він заробляє, і йому байдуже, що сплачуючи податки Росії, він спонсорує війну в Україні.