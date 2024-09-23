Дядя Жора заявив, що наразі Лірник не у Росії. Принаймні, це остання інформація, яка йому відома. Про українських гумористів-зрадників чоловік розповів у програмі "33 запитаннях від Люкс ФМ".
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Я знаю, що востаннє він (Антон Лірник – Show 24) був десь в Туреччині. А Молочний… Також взагалі не чути, не видно. Знову ж таки, подейкують, що залишився в Москві, і відповідно вибрав позицію трошки іншу,
– розповів Дядя Жора.
Шоумен також відповів на питання, чому сам не поїхав працювати у Москву. Адже його також кликали туди.
Це не моє точно. Це не моє було ще і на той момент. Відповідно, зі всього колективу я більше про Україну і про розвиток наших традицій, наших проєктів,
– поділився комік.
Дядя Жора розповів про Лірника та Молочного: дивіться інтерв'ю онлайн
Що відомо про зрадників Лірника і Молочного
- Коли у 2014 році Росія розпочала війну на Донбасі, Антон Лірник та Андрій Молочний продовжували працювати у Москві. Зокрема, вони брали участь у шоу Comedy Club та розважали росіян на корпоративах.
- На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Лірник записав звернення до Володимира Путіна. Він попросив у російського президента, аби так звана ДНР зробила зелений коридор для жителів міста Волноваха, що на Донеччині. Тоді звичайні українці та колишні колеги Лірника висловили обурення.
- Після цього Антон Лірник продовжив гастролювати Росією. До прикладу, якось його помітили у компанії Ольги Бузової, Сергія Писаренка та Євгена Нікішина на одному з лайнерів до Туреччини.
- У номерах для російського Comedy Club інший зрадник України – Андрій Молочний часто висміював свою Батьківщину. Нагадаємо, що він народився у місті Коростень Житомирської області. Зокрема, актор глумився над українською мовою, називавши її нерозвиненою та сільською.
- Ще у 2019 році Молочний опублікував в інстаграмі допис, у якому написав, що Києвом ходить натовп фашистів. Він, крім того, обурився, що зносять пам'ятники Жукову і Ватутіну.