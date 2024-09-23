Дядя Жора заявив, що наразі Лірник не у Росії. Принаймні, це остання інформація, яка йому відома. Про українських гумористів-зрадників чоловік розповів у програмі "33 запитаннях від Люкс ФМ".

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Я знаю, що востаннє він (Антон Лірник – Show 24) був десь в Туреччині. А Молочний… Також взагалі не чути, не видно. Знову ж таки, подейкують, що залишився в Москві, і відповідно вибрав позицію трошки іншу,

– розповів Дядя Жора.

Шоумен також відповів на питання, чому сам не поїхав працювати у Москву. Адже його також кликали туди.

Це не моє точно. Це не моє було ще і на той момент. Відповідно, зі всього колективу я більше про Україну і про розвиток наших традицій, наших проєктів,

– поділився комік.

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