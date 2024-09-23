Крім того, зізнався, який прибуток має його дружина, яка веде власний блог та є сертифікованою нутриціологинею. Про це він сказав у "33 запитаннях від Люкс ФМ".

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Так, Мічковський зауважив, що вони з дружиною Наталією ведуть спільний бюджет та обидва заробляють приблизно 5 000 доларів щомісяця.

У нас в сім'ї заробляю не тільки я. П'ять тисяч доларів плюс-мінус на місяць вдається заробити. Дружина, можливо, десь так само. Зараз трішки тяжкий час для заробітків. Тяжко заробляти, плюс треба допомагати, донатити, тут необхідний баланс, щоб тебе на все вистачало. Багато уваги приділяємо нашому фонду,

– поділився гуморист.

Зауважимо, окрім власного івент-агентства Дядя Жора також розпочав новий бізнес – цех напівфабрикатів. Відтак, частина заробленого йде на розвиток цього проєкту.

Інтерв'ю з Дядьою Жорою: дивіться відео онлайн

Скільки витрачають інші українські зірки

Нещодавно про свої місячні витрати висловився шеф-кухар Євген Клопотенко. Він розповів, що має власного помічника, водія, орендує житло та витрачає кошти пальне. Крім того, від 50 000 до 60 000 гривень щомісяця Клопотенко витрачає на їжу, а найбільше – на одяг. Шеф-кухар додав, що активно донатить і допомагає своїм батькам.