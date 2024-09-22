У публічній площині з коментарями найчастіше з'являється Дмитро, а не Назарій. Варто зазначити, що життя братів настільки схоже, що між ними можна проводити паралелі, пише Show 24.

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Шлях до зіркової кар'єри

Назарій Яремчук народився у 1977 році на Закарпатті. З самого дитинства активно займався музикою, співав у хорі та був учасником дитячого вокально-інструментального ансамблю.

Назарій і Дмитро Яремчуки з батьком / Фото з інстаграму співаків

Разом із братом молодший Яремчук закінчив з відзнакою музичну школу, за класом фортепіано. А після закінчення звичайної школи вступили до Чернівецького державного музичного училища. Згодом продовжили навчання у Національній музичній академії України ім. П. І. Чайковського.

У 2004 році Назарій закінчив аспірантуру НМАУ. Зазначимо, що в той час зірковий дует уже активно брав участь в українських й іноземних фестивалях, а з 2000 року Яремчуки почали гастролювати Україною та іншими країнами світу.

У 2002 році Назарій і Дмитро заснували пісенний фестиваль "Родина" ім. Н. Яремчука, присвячений пам'яті їхнього батька.

Брати Яремчуки – фестиваль "Родина" (2017): дивіться відео онлайн

До слова, на концерті-фестивалі, який востаннє проходив у 2021 році, дует виконав пісню "Родина" на одній сцені зі своїми дітьми.

Сімейство Яремчуків виконує пісню "Родина": дивіться відео онлайн

Важливий факт, що у 2004 році братів відзначили званнями заслужених артистів, а у 2017 – народних.

Особисте життя

З майбутньою дружиною Назарій познайомився у банку, де працювала жінка. Пара зустрічалась півтора року, а потім вирішила узаконити стосунки.

Брати відсвяткували весілля разом 18 квітня у колі найближчих людей. Свекрухи вишили для їхніх дружин хустки, а в медовий місяць новоспечені сім'ї відправились до Азії. Їх зачарувала місцева екзотика, клімат і гарне море.

Сьогодні Назарій виховує трьох дітей і розповідає, що зараз розуміє своїх нащадків краще, ніж це було у його дитинстві.

Назарій Яремчук із дітьми / Скриншот із відео

У вихованні дітей Яремчук приділяє значну увагу фізичним активностям. Тому молодше покоління займається греко-римською боротьбою, гімнастикою та плаванням. Старші діти вчаться у музичній школі, вивчають англійську мову і цікавляться малюванням.

Де зараз і чим займається Назарій Яремчук

Як відомо, брати мають специфічні стосунки зі зведеною сестрою Марією Яремчук. За словами співачки, вони ніколи не спілкувались, тому говорити про якісь міцні сімейні стосунки дуже недоречно.

Цього року знаменитість випустила документальний фільм "Яремчук: Незрівнянний світ краси". Кінострічка стала найкасовішим документальним кіно в історії України та вже доступна на Netflix. Що важливо, ні Назарій, ні Дмитро не появились в цій історії. Як розповіла Марія, вона зверталась до братів із пропозицією знятись у кінокартині, але вони відмовились без будь-яких пояснень.

Сьогодні Назарій живе у Києві. Час від часу бере з братом участь у благодійних заходах як за кордоном, так і в Україні. Вони передали декілька тонн гуманітарної допомоги тим, хто цього найбільше потребував.

Також брати підтримують збори військових, а їхня творчість сьогодні розвивається дещо повільніше, ніж це було до війни. Вони активно висвітлюють проукраїнську позицію та підтримують культуру, як це робив до самої смерті їхній батько.