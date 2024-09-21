Андрій родом із Маріуполя Донецької області. Після закінчення школи працював електрослюсарем на заводі. З того часу він став активним учасником КВК, а пізніше заочно здобув вищу освіту в Харківському університеті внутрішніх справ. Як простому хлопцю вдалось стати зіркою телебачення та яку біду росіяни принесли у його дім, читайте в матеріалі Show 24.

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Кар'єра на телебаченні

Коли Бєдняков переїхав до Києва, то почав працювати на радіо, а згодом його запросили в акторський склад шоу "Велика різниця по-українськи". У 2011 році став ведучим програми "Орел і решка", яка принесла йому популярність.

Андрій Бєдняков і Леся Нікітюк у програмі "Орел і решка" / Скриншот з відео

У 2013 році був обличчям програми "Здрастуйте, я ваша П'ятниця!", а за рік появився у шоу "Побачення з зіркою". Також Андрія можна пригадати з таких проєктів, як: "БогачБідняк", "Блокбастери", "Х-Фактор", "Де логіка?" тощо.

Шоумен часто їздив на знімання в Москву та був ведучим багатьох проєктів. За словами Бєднякова, в Україні його не хотіли брати на роботу.

Працювати на російських каналах, звичайно, хотілося. Адже ми вдома дивилися російські фільми, в нас були російські канали. І ця проблема була десятиріччями – Маріуполь всі ці роки до цього вели (до Росії – 24 Канал),

– каже шоумен.

Ведучий додав, що зараз жалкує про те, що працював у певних російських телевізійних проєктах. Він також не приховує і того, що вів корпоративи в Росії.

Російська окупація та смерть мами

Коли розпочалась повномасштабна війна, Андрій був за кордоном у відрядженні. У той час дружина з донькою перебували у Києві, а мама з сестрою – у Маріуполі.

6 квітня 2022 року стало відомо, що мама ведучого померла. Жінка давно хворіла, а коли Росія розпочала повномасштабний наступ, сказала: "Ну все, це кінець". Під час окупації Маріуполя вона "слабшала з кожним вибухом", жила в холодній квартирі, де було до +3 градусів, і впала в кому.

Сестра артиста, яка доглядала хвору маму, не хотіла ховати її біля під'їзду, тож зробила це на тимчасово окупованій території. Сьогодні Бєдняков навіть не може приїхати на її могилу.

Мама Андрія Бєднякова з його донькою Ксенією / Фото з інстаграму ведучого

Коли Андрій дізнався про смерть найріднішої людини, то вирішив поділитись горем зі своїми підписниками. Однак користувачі з Росії цинічно та жорстоко відреагували на цю новину. Хтось написав, що ведучого "за це покарав Бог", а дехто певен, що смерть жінки немає жодного відношення до війни та блокади Маріуполя.

Ці трагічні події мали неабиякий вплив на шоумена. Він навіть вирішив у побуті перейти на українську мову.

"Я намагаюсь повністю перейти на українську мову і спілкуватись нею. Проте я давно вивчав її для роботи, коли всіх перевели на українську мову. До того ж я в школі не дуже любив українську, тому у мене були складні проблеми з цим. Звичайно, зараз вона не дуже добра і не така, як хотілося б. Але ми вчимося. Зараз такий час, що треба переходити", – розповідав у 2022 році ведучий.

Ще пізніше Бєдняков дізнався, що російські окупанти знесли його дім у Маріуполі. Це була квартира батьків.

Тим часом в Маріуполі знесли мій дім. Однокімнатна "гостінка", куди мене принесли батьки після пологового будинку. Майже кожен мій приїзд у Маріуполь я заходив у квартиру. Гуляв там. Більше не зайду. Не погуляю. Ненавиджу,

– емоційно написав Андрій Бєдняков.

В одному з інтерв'ю ведучий поділився, що погано спить через те, що рідний Маріуполь сниться йому мало не щоночі. Однак саме родина не дозволяє впасти, адже чоловік має заради кого жити та працювати.

Особисте життя

Андрій одружений з телеведучою Анастасією Короткою. Вперше свою обраницю він побачив на репетиції КВК. Бєдняков вирішив, що дівчина має стати його, хоча на той момент, вона вже була в стосунках. Однак ведучий не здавався і відбив Анастасію в іншого залицяльника.

Виявилось, що Короткій одразу сподобався Бєдняков. Насамперед вона не встояла перед красивою зовнішністю гумориста. Тоді в нього було ще довге волосся.

Пара довгий час зустрічалась, але не поспішала брати шлюб. Андрій освідчився Анастасії, бо подумав, що для неї це може бути важливо. Однак, сам шоумен вважає, що можна й не узаконювати свої стосунки, якщо немає такого бажання.

Сьогодні подружжя виховує двох дітей – доньку Ксенію та сина Остапа, який народився у 2022 році.

На жаль, війна розлучила сімейство на далеку відстань. Дружина з дітьми зараз живе у США. За словами Бєднякова, йому спокійніше, коли родина перебуває за кордоном і не наражається на небезпеку. До того ж донька подружжя – Ксенія, зараз навчається в американській школі, тому батьки хочуть, аби дівчинка залишалась там.

Анастасія час від часу приїжджає з дітьми до України, щоб провести спільний час повноцінною родиною.

Де сьогодні й чим займається Бєдняков

Ведучий живе і працює в Україні. За його словами, сьогодні заробіток не стабільний, адже складна ситуація в країні не дозволяє вийти на постійний дохід.

Що цікаво, у 2022 році Андрій три рази ходив до військкомату, щоб записатись у лави ЗСУ. Однак там йому відмовили, пояснивши, що у тилу він може допомогти набагато більше, ніж на передовій.

Тож зараз Бєдняков регулярно допомагає тим, хто цього потребує. Бере участь у благодійних заходах і ділиться темою війни.

До слова, соцмережі шоумен також веде українською мовою. Ведучий намагається не втрачати позитиву та вірить, що колись настане той момент і він знову повернеться до рідного Маріуполя, де майорітиме синьо-жовтий стяг.