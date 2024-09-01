Відомо, що у кулінара є власний водій та асистент. Крім того, він багато донатить та допомагає батькам.

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Євген розповів, що на базові потреби, включаючи оренду квартири, оплату роботи асистента й водія та паливо, витрачає близько 80 тисяч на місяць. Він орендує квартиру, але купувати поки не планує, бо має будинок.

Та квартира, яку я хочу, коштує чверть мільйона. У мене є будинок, який я купив років 5 тому, але я там не живу,

– розповів Клопотенко.

На харчування у кулінара йде приблизно 50-60 тисяч гривень, адже він віддає перевагу готувати самостійно. Водночас найбільша стаття в його щомісячному бюджеті – це витрати на одяг, які сягають 400 000 гривень.

У мене є три групи, які коштують 80−100 тисяч гривень. Є ще донати: у середньому це 100−150 тисяч на місяць. Є допомога батькам, десь 50−60 тисяч на місяць,

– додав шеф-кухар.

Однак він зауважив, що зміг би жити й скромніше.

Не буде в мене асистента, не буде водія, не буде продуктів, я зможу їсти й рис тільки,

– підкреслив кулінар.

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Нагадаємо, Євген Клопотенко у 2015 році переміг у кулінарному проєкті "МастерШеф". Він розсекретив, що на шоу отримав 180 тисяч гривень, з яких 120 тисяч віддав на навчання в кулінарній школі у Франції.