Во Львове 30 августа был застрелен бывший председатель Верховной Рады Андрей Парубий. Полиция уже задержала подозреваемого в убийстве, за которым, вероятно, стоят российские спецслужбы.

Также коллеги Андрея Парубия отмечают, что он с 2014 года был в "расстрельных списках" россиян. Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак объяснил в эфире 24 Канала, существуют ли такие списки в России.

Смотрите также Андрея Парубия провожают в последний путь: как происходит прощание – фото и видео

За какими украинскими персоналиями могут охотиться российские спецслужбы?

Ступак отметил, что "расстрельные списики" – это немного клише. Однако определенные соответствующие перечни у россиян в первые месяцы полномасштабного вторжения были.

Когда они планировали блицкриг за пять недель, то прекрасно понимали, что одно дело зайти в Киев, поставить "триколор" и посадить во властное кресло Януковича.

Другое дело провести зачистку внутри Украины, избавиться от активной части общества. Это не значит, что их сразу хотели убить. Предполагаю, что, возможно, отправили бы в СИЗО пытать, а потом быстро дать срок заключения,

– сказал экс-сотрудник СБУ.

Это, по его словам, могли быть политические деятели, активисты, воины АТО, сотрудники силовых органов, спецслужб. Поэтому что-то типа таких списков, вероятно, существовало.

В России есть определенная каталогизация людей, которых они бы хотели выбить из украинской политической и военной жизни. Например, волонтеры. По логике россиян, объяснил он, если таких людей не станет, тогда не будет сборов и финансирования армии, подразделений.

Также в это могут быть политические деятели, сотрудники силовых и правоохранительных органов. В частности, не секрет, что россияне просто мечтают установить и устранить всех участников группы, которая работала над операцией "Паутина",

– подчеркнул Иван Ступак.

Однако при этом имеет преимущество в смысле проведения операций на территории России по ликвидации военных и пропагандистов. Это, по словам экс-сотрудника СБУ, подтверждает эффективность работы украинских спецслужб.

Что известно об убийстве Андрея Парубия?