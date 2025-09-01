Действительно ли россияне составляют "расстрельные списки": экс-сотрудник СБУ дал исчерпывающий ответ
- Бывший председатель Верховной Рады Андрей Парубий застрелен во Львове, подозреваемый задержан. Причастными к преступлению могут быть российские спецслужбы.
- Существование "расстрельных списков" в России подтверждают, но это скорее каталогизация лиц, которых стремятся устранить из украинской политической и военной жизни.
Во Львове 30 августа был застрелен бывший председатель Верховной Рады Андрей Парубий. Полиция уже задержала подозреваемого в убийстве, за которым, вероятно, стоят российские спецслужбы.
Также коллеги Андрея Парубия отмечают, что он с 2014 года был в "расстрельных списках" россиян. Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак объяснил в эфире 24 Канала, существуют ли такие списки в России.
За какими украинскими персоналиями могут охотиться российские спецслужбы?
Ступак отметил, что "расстрельные списики" – это немного клише. Однако определенные соответствующие перечни у россиян в первые месяцы полномасштабного вторжения были.
Когда они планировали блицкриг за пять недель, то прекрасно понимали, что одно дело зайти в Киев, поставить "триколор" и посадить во властное кресло Януковича.
Другое дело провести зачистку внутри Украины, избавиться от активной части общества. Это не значит, что их сразу хотели убить. Предполагаю, что, возможно, отправили бы в СИЗО пытать, а потом быстро дать срок заключения,
– сказал экс-сотрудник СБУ.
Это, по его словам, могли быть политические деятели, активисты, воины АТО, сотрудники силовых органов, спецслужб. Поэтому что-то типа таких списков, вероятно, существовало.
В России есть определенная каталогизация людей, которых они бы хотели выбить из украинской политической и военной жизни. Например, волонтеры. По логике россиян, объяснил он, если таких людей не станет, тогда не будет сборов и финансирования армии, подразделений.
Также в это могут быть политические деятели, сотрудники силовых и правоохранительных органов. В частности, не секрет, что россияне просто мечтают установить и устранить всех участников группы, которая работала над операцией "Паутина",
– подчеркнул Иван Ступак.
Однако при этом имеет преимущество в смысле проведения операций на территории России по ликвидации военных и пропагандистов. Это, по словам экс-сотрудника СБУ, подтверждает эффективность работы украинских спецслужб.
Что известно об убийстве Андрея Парубия?
- Нардеп был застрелен во Франковском районе Львова примерно в полдень. В городе был введен план "Сирена" для того, чтобы схватить убийцу.
- Экс-нардеп Николай Величкович рассказал, что Парубий с 2014 года был в "списке на расстрел". А с начала полномасштабного вторжения официально числился в списках России на ликвидацию.
- Подозреваемый в убийстве был задержан 1 сентября в Хмельницкой области. На допросе он признался в совершении преступления. По словам 52-летнего мужчины, он вышел на связь с россиянами во время попыток разыскать своего сына, который был военнослужащим ВСУ, и пропал без вести. Представители России, с которыми он начал общаться, сообщили, что его сын погиб.
- Россияне предложили мужчине убить Парубия, а в обмен они пообещали ему вернуть тело сына.