У Львові 30 серпня було застрелено колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія. Поліція вже затримала підозрюваного у вбивстві, за яким, імовірно, стоять російські спецслужби.

Також колеги Андрія Парубія наголошують, що він з 2014 року був у "розстрільних списках" росіян. Ексспівробітник СБУ Іван Ступак пояснив в ефірі 24 Каналу, чи існують такі списки в Росії.

За якими українськими персоналіями можуть полювати російські спецслужби?

Ступак зауважив, що "розстрільні списики" – це трохи кліше. Однак певні відповідні переліки у росіян у перші місяці повномасштабного вторгнення були.

Коли вони планували бліцкриг за п'ять тижнів, то чудово розуміли, що одна річ зайти в Київ, поставити "триколор" і посадити у владне крісло Януковича. Інша річ провести зачистку всередині України, позбутися активної частини суспільства. Це не означає, що їх одразу хотіли вбити. Припускаю, що, можливо, відправили б в СІЗО катувати, а потім швидко дали термін ув'язнення,

– сказав ексспівробітник СБУ.

Це, за його словами, могли бути політичні діячі, активісти, воїни АТО, співробітники силових органів, спецслужб. Тому щось типу таких списків, імовірно, існувало.

В Росії є певна каталогізація людей, яких вони б хотіли вибити з українського політичного та військового життя. Наприклад, волонтери. За логікою росіян, пояснив він, якщо таких людей не стане, тоді не буде зборів і фінансування армії, підрозділів.

Також це можуть бути політичні діячі, співробітники силових та правоохоронних органів. Зокрема, не секрет, що росіяни просто марять встановити та усунути всіх учасників групи, яка працювала над операцією "Павутина",

– підкреслив Іван Ступак.

Однак при цьому Україна має перевагу у сенсі проведення операцій на території Росії з ліквідації військових та пропагандистів. Це, за словами ексспівробітника СБУ, підтверджує ефективність роботи українських спецслужб.

Що відомо про вбивство Андрія Парубія?