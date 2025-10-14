Жизнь трагически оборвалась в боях за Украину: на войне погиб воин из Киевской области Андрей Шумар
- На войне погиб военный из Броваров Киевской области Андрей Шумар 4 октября 2025 года.
- Церемония прощания состоялась 12 октября на Майдане Свободы в Броварах.
Россия продолжает убивать украинцев, которые стали на защиту своего государства. На фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Броваров Киевской области Андрей Шумар.
Его жизнь трагически оборвалась 4 октября. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на броварского городского голову Игоря Сапожко.
Что известно об Андрее Шумаре?
Андрей Шумар был старшим сержантом и начальником радиолокационной станции радиолокационного взвода батареи артиллерийской разведки.
Погиб 4 октября 2025 года в бою за Украину, ее свободу и независимость, вблизи населенного пункта Веселое Синельниковского района Днепропетровской области. Искренние соболезнования родным и близким Андрея Георгиевича,
– написал Сапожко.
24 Канал выражает искренние соболезнования семье и близким павшего защитника Андрея Шумара. Вечная память!
Церемония прощания с украинским защитником состоялась в воскресенье, 12 октября на Майдане Свободы в Броварах. Похоронили воина на Аллее славы.
Кто еще погиб в результате войны с Россией?
Ранее на фронте погиб 30-летний сержант полиции Андрей Мацах. Вблизи Константиновки боец направлялся к стабилизационному пункту, чтобы оказать помощь раненым. Однако попал под вражеский обстрел. К сожалению, полученные ранения оказались несовместимыми с жизнью. У бойца осталась жена и 4-летний сын.
На Запорожском направлении во время выполнения боевого задания также погиб Иван Михайлишин, бывший начальник Галицкой полиции. Он служил командиром экипажа беспилотных авиационных комплексов в 102 отдельной бригаде Сил территориальной обороны и стоял на защите Украины с марта 2022 года.
Кроме этого, в районе населенного пункта Невское Сватовского района Луганской области погиб Владимир Щербань. У мужчины осталась жена, сын, дочь, сестры и брат.