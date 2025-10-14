Укр Рус
14 жовтня, 07:12
Життя трагічно обірвалося в боях за Україну: на війні загинув воїн із Київщини Андрій Шумар

Надія Батюк
Основні тези
  • На війні загинув військовий із Броварів Київської області Андрій Шумар 4 жовтня 2025 року.
  • Церемонія прощання відбулася 12 жовтня на Майдані Свободи у Броварах.

Росія продовжує вбивати українців, які стали на захист своєї держави. На фронті під час виконання бойового завдання загинув військовий із Броварів Київської області Андрій Шумар.

Його життя трагічно обірвалося 4 жовтня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на броварського міського голову Ігоря Сапожка. 

Що відомо про Андрія Шумара?

Андрій Шумар був старшим сержантом та начальником радіолокаційної станції радіолокаційного взводу батареї артилерійської розвідки. 

Загинув 4 жовтня 2025 року в бою за Україну, її свободу та незалежність, поблизу населеного пункту Веселе Синельниківського району Дніпропетровської області. Щирі співчуття рідним та близьким Андрія Георгійовича,
 – написав Сапожко.

24 Канал висловлює щирі співчуття родині та близьким полеглого захисника Андрія Шумара. Вічна пам'ять!

Церемонія прощання з українським захисником відбулася в неділю, 12 жовтня на Майдані Свободи у Броварах. Поховали воїна на Алеї слави.

Хто ще загинув внаслідок війни з Росією?

  • Раніше на фронті загинув 30-річний сержант поліції Андрій Мацях. Поблизу Костянтинівки боєць прямував до стабілізаційного пункту, щоб надати допомогу пораненим. Однак потрапив під ворожий обстріл. На жаль, отримані поранення виявилися несумісними з життям. У бійця залишилася дружина та 4-річний син.

  • На Запорізькому напрямку під час виконання бойового завдання також поліг Іван Михайлишин, колишній начальник Галицької поліції. Він служив командиром екіпажу безпілотних авіаційних комплексів у 102 окремій бригаді Сил територіальної оборони та стояв на захисті України з березня 2022 року.

  • Окрім цього, в районі населеного пункту Невське Сватівського району Луганської області загинув Володимир Щербань. У чоловіка залишилася дружина, син, донька, сестри та брат.