Планировал свадьбу, но помешала война: на фронте погиб защитник из Славянска Андрей Сиробаба

Во время выполнения боевого задания на передовой погиб 23-летний мужественный воин уроженец Славянска Андрей Сиробаба. Он мечтал жить мирной жизнью и планировал жениться на любимой девушке, но этому не суждено было быть.

Что известно об Андрее Сиробабе?

Андрей служил в составе Третьей отдельной штурмовой бригады в Грековке Луганской области. Несмотря на свой возраст он решил идти воевать. Судьба послала ему испытания во время войны, ведь вместе с семьей в 2022 году он был вынужден эвакуироваться на Полтавщину. Приют нашел в Миргороде, а в Полтаве встретил свою любовь Анастасию. Пара уже приобрела кольца, ведь в ближайшее время планировала обручиться.

Андрей Сиробаба родился 13 октября 2002 года в Славянске. Учился в общеобразовательной школе № 18, а после нее поступил в Донецкое высшее училище олимпийского резерва имени Сергея Бубки. Парень был профессиональным спортсменом – стал кандидатом в мастера спорта Украины по дзюдо и получал награды на соревнованиях различных уровней.

Далее мужчина решил связать свою жизнь с обучением детей и получал образование в Донбасском государственном педагогическом университете. В декабре Андрей Сиробаба должен был получить диплом магистра.

В этом году в июне Андрей Сиробаба добровольно присоединился к армии и защищал Украину. Он защищал горячие точки, на одной из которых – у Грековки – 29 октября погиб со своим собратом из-за сброса боеприпаса с вражеского дрона. А за двое суток до этого воин получил ранение, однако несмотря на это он не отказался от дальнейшей службы.

У Андрея Сиробабы дома остались родители, двое сестер, двое братьев и любимая Анастасия, которая, как и он, родилась в Донецкой области. Влюбленная пара должна была пожениться, однако война разрушила планы молодых людей.

Андрея Сиробабу с почестями похоронили в Полтаве на Мемориале памяти.

