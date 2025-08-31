На странице Андрея Парубия в Facebook появилось обращение к его убийцам
- 30 августа был застрелен Андрей Парубий, бывший председатель Верховной Рады Украины.
- Модераторы его фейсбук-страницы обратились к убийцам.
30 августа был застрелен Андрей Парубий. Модераторы его страницы в фейсбук записали обращение к убийцам политика.
31 августа на странице бывшего председателя Верховной Рады появился "пост для тех, кто ненавидит Украину", передает 24 Канал.
Что сказали убийцам модераторы страницы Парубия?
Сообщение начинается с признания того, что злоумышленникам удалось "убить великана духа, без сомнения – Проводника Украинской Нации в новейшие времена существования нашего государства". Отмечается, что Андрея Парубия убили таким же образом, как многие другие светлые умы украинской нации – Коновальца, Бандеру, Сциборского – подло, в спину, из-за угла.
Но вам не удастся убить Дух извечной стихии, что сохранил нас от московского потопа и поставил на грани двух миров творить новую жизнь.
Тот Дух будет жить в новых борцах, рождать новых Проводников, новых рыцарей. На благо Украины, на погибель – Москве. Где упал один – появится сотня, а смерть великих рыцарей будет возмещена!,
– говорится на странице Андрея Парубия.
В конце цитируется отрывок из поэзии Тараса Шевченко "Стоит в селе Суботове".
Что известно об убийстве Андрея Парубия?
- 30 августа во Львове на улице Ефремова убили Андрея Парубия, когда шел на спортивные тренировки.
- Нападавший расстрелял его из огнестрельного короткоствольного оружия почти в упор.
- Убийца был одет как курьер "Глово".
- Полиция расследует обстоятельства трагедии, рассматривается российский след.
- Нардеп Владимир Арьев заявил, что полгода назад Парубий просил УГО предоставить ему охрану, однако там отказали.