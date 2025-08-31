На сторінці про Андрія Парубія у фейсбуці з'явилося звернення до його вбивць
- 30 серпня був застрелений Андрій Парубій, колишній голова Верховної Ради України.
- Модератори фейсбук-сторінки про Парубія звернулися до його вбивць.
30 серпня був застрелений Андрій Парубій. Модератори сторінки про Андрія Парубія у фейсбук записали звернення до вбивць політика.
31 серпня на сторінці, присвяченій колишньому голові Верховної Ради, з'явився "пост для тих, хто ненавидить Україну", передає 24 Канал.
Дивіться також Міг бути спільник, – ексспівробітник СБУ розібрав відео убивства Парубія
Що сказали вбивцям модератори сторінки Парубія?
Допис розпочинається із визнання того, що зловмисникам вдалося "вбити велета духу, без сумніву – Провідника Української Нації в новітню добу існування нашої Держави". Зазначається, що Андрія Парубія вбили у такий самий спосіб, як багато інших світлих умів української нації – Коновальця, Бандеру, Сціборського – підло, в спину, з-за рогу.
Та вам не вдасться вбити Дух одвічної стихії, що зберіг нас від московського потопу й поставив на грані двох світів творити нове життя.
Той Дух житиме в нових борцях, народжуватиме нових Провідників, нових лицарів. На благо України, на погибель – Москві. Де впав один – постане сотня, а смерть великих лицарів буде пімщена!,
– йдеться на сторінці Андрія Парубія.
Наприкінці цитується уривок із поезії Тараса Шевченко "Стоїть у селі Суботові".
Що відомо про вбивство Андрія Парубія?
30 серпня у Львові на вулиці Єфремова вбили Андрія Парубія, коли йшов на спортивні тренування.
Нападник розстріляв його з вогнепальної короткоствольної зброї майже впритул.
Вбивця був одягнутий як кур'єр "Глово".
Поліція розслідує обставини трагедії, розглядається російський слід.
Нардеп Володимир Ар'єв заявив, що півроку тому Парубій просив УДО надати йому охорону, однак там відмовили.