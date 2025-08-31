31 серпня на сторінці колишнього голови Верховної Ради з'явився "пост для тих, хто ненавидить Україну", передає 24 Канал.

Що сказали вбивцям модератори сторінки Парубія?

Допис розпочинається із визнання того, що зловмисникам вдалося "вбити велета духу, без сумніву – Провідника Української Нації в новітню добу існування нашої Держави". Зазначається, що Андрія Парубія вбили у такий самий спосіб, як багато інших світлих умів української нації – Коновальця, Бандеру, Сціборського – підло, в спину, з-за рогу.

Та вам не вдасться вбити Дух одвічної стихії, що зберіг нас від московського потопу й поставив на грані двох світів творити нове життя.

Той Дух житиме в нових борцях, народжуватиме нових Провідників, нових лицарів. На благо України, на погибель – Москві. Де впав один – постане сотня, а смерть великих лицарів буде пімщена!,

– йдеться на сторінці Андрія Парубія.

Наприкінці цитується уривок із поезії Тараса Шевченко "Стоїть у селі Суботові".

Що відомо про вбивство Андрія Парубія?