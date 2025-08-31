31 августа на странице бывшего председателя Верховной Рады появился "пост для тех, кто ненавидит Украину", передает 24 Канал.

Что сказали убийцам модераторы страницы Парубия?

Сообщение начинается с признания того, что злоумышленникам удалось "убить великана духа, без сомнения – Проводника Украинской Нации в новейшие времена существования нашего государства". Отмечается, что Андрея Парубия убили таким же образом, как многие другие светлые умы украинской нации – Коновальца, Бандеру, Сциборского – подло, в спину, из-за угла.

Но вам не удастся убить Дух извечной стихии, что сохранил нас от московского потопа и поставил на грани двух миров творить новую жизнь.

Тот Дух будет жить в новых борцах, рождать новых Проводников, новых рыцарей. На благо Украины, на погибель – Москве. Где упал один – появится сотня, а смерть великих рыцарей будет возмещена!,

– говорится на странице Андрея Парубия.

В конце цитируется отрывок из поэзии Тараса Шевченко "Стоит в селе Суботове".

Что известно об убийстве Андрея Парубия?