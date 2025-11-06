Тайное прибытие и инцидент с задержанием ТЦК: все, что известно о новом визите Джоли в Украину

Голливудская актриса и посол доброй воли ЮНИСЕФ Анджелина Джоли 5 ноября во второй раз за период полномасштабной войны России против Украины посетила Украину. Этот визит американской звезды не обошелся без инцидента.

По дороге в Херсон кортеж актрисы остановили военнослужащие ТЦК, забрав мужчину, который, предварительно, был водителем в одной из машин. Как прошла вторая поездка Анджелины Джоли в Украину, где побывала звезда, и почему произошел инцидент с ТЦК – читайте в материале 24 Канала.

Какой город Украины посетила Анджелина Джоли на этот раз?

Анджелина Джоли 5 ноября посетила город Херсон, что подтвердили источники 24 Канала. Предварительно, известно, что актриса приехала в Украину в рамках программы благотворительной помощи и побывала в медучреждениях. В частности, в сети появились фото Анджелины Джоли, которая играет с детьми.

Анджелина Джоли приехала в Херсон 5 ноября / Фото предоставлены 24 Каналу и из сети

Интересно, что актриса во время своей поездки в город встретилась с начальником Херсонской МВА Ярославом Шанько. Чиновник сделал уникальный подарок Анджелине Джоли – вручил памятную монету "Херсон".

На одной стороне жетона изображена арка с надписью "Херсон", колоски, ласточки и флаг Украины, а на другой – кинотеатр "Украина", солнце, волны Днепра, птицы и надпись "Херсон – Город-Герой".

Анджелина Джоли получила памятную монету от главы Херсонской МВА / Видео с телеграм-канала Ukraine context | russia no context.

С каким инцидентом во время визита в Украину столкнулась актриса?

Украинские СМИ, со ссылкой на источники в Сухопутных войсках ВСУ, сообщали, что, когда кортеж артистки двигался в Николаевской области, машины на блокпосте остановили военнослужащие ТЦК. В конце концов был задержан мужчина, который сопровождал звезду.

Сначала поговаривали, что это был охранник актрисы, но эта информация не подтвердилась. Собеседники ТСН говорили, что это был офицер запаса, и силой его никто не задерживал.

Его пригласили посетить ТЦК и СП. Установили его личность, после чего он спокойно поехал по своим делам. Проблемных вопросов не возникало. Все в рамках закона,

– говорили источники издания.

В то же время в сети стали распространять видео, как Анджелина Джоли якобы приехала в ТЦК, чтобы помочь мужу. СМИ писали, что актриса попросилась в уборную в территориальном центре комплектования.

Источники Общественного писали, что задержанным мужчиной был водитель, который сопровождал звезду в Херсон. У мужчины 1992 года рождения не оказалось военно-учетных документов.

Водителя якобы пригласили в Южноукраинский ТЦК и СП для уточнения статуса. Как добавил УНИАН, оснований для отсрочки от мобилизации мужчина не имел.

Во время проверки кортеж Джоли оставался рядом, после чего она продолжила поездку по запланированному маршруту. Отмечается, что ни актриса, ни ее команда не вмешивались в работу военных.

Стоит отметить, что источники 24 Канала пока не смогли подтвердить или опровергнуть информацию относительно потенциального задержания. Сейчас идет проверка и выяснение всех обстоятельств возможного инцидента.

Кем оказался человек из кортежа Джоли, которого забрали военнослужащие ТЦК?

Общественное 6 ноября написало, что мужчины из кортежа Анджелины Джоли, которого забрали военнослужащие ТЦК и СП, оказался тренер по боевому самбо из Кропивницкого Дмитрий Пищиков. Информацию об этом журналистам предоставил его брат Евгений.

Он отметил, что Дмитрий не был охранником американской актрисы.

Ехали в кортеже, но он не охранник. Он как сопровождение был, как волонтер ехал с ним,

– отметил Евгений.



Мужчину из кортежа Джоли, которого забрали военнослужащие ТЦК, оказался кропивничанин Дмитрий Пищиков / Фото Суспільного

Также, по словам брата мужчины, Дмитрий не находился в розыске ТЦК. К тому же он не служил в армии, но прошел военную кафедру.

"Имеет заболевание спины. ВЛК имеет 2025 года. Он пригоден для службы в ТЦК и СП и тыловых частях обеспечения", – отметил кропивничанин.

Девушка Дмитрия Юлия Лотицкая рассказала журналистам, что сейчас телефон Дмитрия выключен.

Он мне вчера позвонил. Сказал, что находится в Николаевской области в ТЦК. Что его задержали. Имеет диагноз "анкилозирующий спондилит" – это хроническое воспалительное заболевание, которое поражает преимущественно суставы позвоночника,

– объяснила Юлия.

Инцидент, который произошел с мужчиной также подтвердили Укринформу в Николаевском областном ТЦК и СП. Там отметили, что все произошло в соответствии с действующим законодательством.

Знали ли о визите Джоли в Украину в украинской власти?

Издание Politico писало, что Анджелина Джоли прибыла в Украину тайно. Она не сообщала украинским властям о своем намерении посетить страну. Актриса также пересекла границу Украины пешком.

В то же время представитель Джоли отказался комментировать информацию как о визите актрисы в Украину, так и об инциденте, который случился с мужчиной из ее кортежа.

