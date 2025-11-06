Таємне прибуття та інцидент із затриманням ТЦК: усе, що відомо про новий візит Джолі до України

Голлівудська акторка та амбасадорка доброї волі ЮНІСЕФ Анджеліна Джолі 5 листопада вдруге за період повномасштабної війни Росії проти України відвідала Україну. Цей візит американської зірки не обійшовся без інциденту.

Дорогою до Херсону кортеж акторки зупинили військовослужбовці ТЦК, забравши чоловіка, який, попередньо, був водієм в одній з автівок. Як пройшла друга поїздка Анджеліни Джолі в Україну, де побувала зірка, та чому стався інцидент із ТЦК – читайте у матеріалі 24 Каналу.

До теми Не припиняє підтримувати Україну: що Анджеліна Джолі говорила про війну

Яке місто України відвідала Анджеліна Джолі цього разу?

Анджеліна Джолі 5 листопада відвідала місто Херсон, що підтвердили джерела 24 Каналу. Попередньо, відомо, що акторка приїхала в Україну в межах програми благодійної допомоги та побувала у медустановах. Зокрема, у мережі з'явилися фото Анджеліни Джолі, яка грається з дітьми.

Анджеліна Джолі приїхала в Херсон 5 листопада / Фото надані 24 Каналу та з мережі

Цікаво, що акторка під час своєї поїздки в місто зустрілася з начальником Херсонської МВА Ярославом Шаньком. Посадовець зробив унікальний подарунок Анджеліні Джолі – вручив пам'ятну монету "Херсон".

На одному боці жетона зображена арка з написом "Херсон", колоски, ластівки та прапор України, а на іншому – кінотеатр "Україна", сонце, хвилі Дніпра, птахи й напис "Херсон – Місто-Герой".

Анджеліна Джолі отримала пам'ятну монету від глави Херсонської МВА / Відео з телеграм-каналу Ukraine context | russia no context.

З яким інцидентом під час візиту в Україну зіткнулася акторка?

Українські ЗМІ, з посиланням на джерела у Сухопутних військах ЗСУ, повідомляли, що, коли кортеж артистки рухався у Миколаївській області, автівки на блокпості зупинили військовослужбовці ТЦК. Зрештою було затримано чоловіка, який супроводжував зірку.

Спочатку подейкували, що це був охоронець акторки, але ця інформація не підтвердилася. Співрозмовники ТСН казали, що це був офіцер запасу, і силоміць його ніхто не затримував.

Його запросили відвідати ТЦК та СП. Встановили його особу, після чого він спокійно поїхав по своїх справах. Проблемних питань не виникало. Все в рамках закону,

– казали джерела видання.

Водночас у мережі стали поширювати відео, як Анджеліна Джолі начебто приїхала до ТЦК, щоб допомогти чоловікові. ЗМІ писали, що акторка попросилася до вбиральні у територіальному центрі комплектування.

Джерела Суспільного писали, що затриманим чоловіком був водій, який супроводжував зірку до Херсона. У чоловіка 1992 року народження не виявилося військово-облікових документів.

Водія нібито запросили до Південноукраїнського ТЦК та СП для уточнення статусу. Як додав УНІАН, підстав для відстрочки від мобілізації чоловік не мав.

Під час перевірки кортеж Джолі залишався поруч, після чого вона продовжила поїздку запланованим маршрутом. Зазначається, що ні акторка, ні її команда не втручалися в роботу військових.

Варто наголосити, що джерела 24 Каналу поки не змогли підтвердити або спростувати інформацію стосовно потенційного затримання. Наразі триває перевірка та з'ясування усіх обставин можливого інциденту.

Ким виявився чоловік з кортежу Джолі, якого забрали військовослужбовці ТЦК?

Суспільне 6 листопада написало, що чоловіка з кортежу Анджеліни Джолі, якого забрали військовослужбовці ТЦК та СП, виявився тренер з бойового самбо з Кропивницького Дмитро Пищиков. Інформацію про це журналістам надав його брат Євген.

Він зазначив, що Дмитро не був охоронцем американської акторки.

Їхали в кортежі, але він не охоронець. Він як супровід був, як волонтер їхав з ним,

– зазначив Євген.



Чоловіка з кортежу Джолі, якого забрали військовослужбовці ТЦК, виявився кропивничанин Дмитро Пищиков / Фото Суспільного

Також, за словами брата чоловіка, Дмитро не перебував у розшуку ТЦК. До того ж він не служив в армії, але пройшов військову катедру.

"Має захворювання спини. ВЛК має 2025 року. Він придатний для служби в ТЦК та СП і тилових частинах забезпечення", – зазначив кропивничанин.

Дівчина Дмитра Юлія Лотицька розповіла журналістам, що нині телефон Дмитра вимкнений.

Він мені вчора зателефонував. Сказав, що перебуває в Миколаївській області в ТЦК. Що його затримали. Має діагноз "анкілозуючий спондиліт" – це хронічне запальне захворювання, яке вражає переважно суглоби хребта,

– пояснила Юлія.

Інцидент, який стався з чоловіком також підтвердили Укрінформу у Миколаївському обласному ТЦК та СП. Там наголосили, що все відбулося згідно з чинним законодавством.

Чи знали про візит Джолі до України в українській владі?

Видання Politico писало, що Анджеліна Джолі прибула в Україну таємно. Вона не повідомляла українську владу про свій намір відвідати країну. Акторка також перетнула кордон України пішки.

Водночас представник Джолі відмовився коментувати інформацію як про візит акторки в Україну, так і про інцидент, який трапився з чоловіком з її кортежу.

Коли та куди акторка приїжджала в Україну вперше?