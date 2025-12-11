Ким рассказал о курьезе с ТЦК и Анджелиной Джоли

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал о забавном инциденте, который произошел перед приездом Анджелины Джоли в Украину. На совещании с ТЦК Ким посоветовал им не делать исключений "даже для Джоли".

Об этом глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил в интервью NV, передает 24 Канал. Также добавил, что его шутливое замечание восприняли слишком буквально.

Что он рассказал о случае?

4 ноября кортеж голливудской актрисы Анджелины Джоли в Украине остановили для проверки документов работники ТЦК. Во время проверки оказалось, что мужчина из кортежа является офицером запаса и годен к службе, отсрочки от мобилизации у него нет.

По словам Кима, около месяца до инцидента он на совещании с представителями ТЦК в шутку отметил, что на блокпостах документы следует проверять одинаково для всех, даже если это будет Анджелина Джоли.

Я не знал, что они так буквально воспримут мои слова,

– добавил он.

Что известно о визитах Джоли в Украину?