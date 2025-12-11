Об этом глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил в интервью NV, передает 24 Канал. Также добавил, что его шутливое замечание восприняли слишком буквально.
Что он рассказал о случае?
4 ноября кортеж голливудской актрисы Анджелины Джоли в Украине остановили для проверки документов работники ТЦК. Во время проверки оказалось, что мужчина из кортежа является офицером запаса и годен к службе, отсрочки от мобилизации у него нет.
По словам Кима, около месяца до инцидента он на совещании с представителями ТЦК в шутку отметил, что на блокпостах документы следует проверять одинаково для всех, даже если это будет Анджелина Джоли.
Я не знал, что они так буквально воспримут мои слова,
– добавил он.
Что известно о визитах Джоли в Украину?
В начале ноября актриса посетила Херсон, где встретилась с детьми, а на фото из поездки видно ее общение с местными жителями. Она приехала в Украину в рамках программы благотворительной помощи и побывала в медучреждениях.
Весной 2022 года актриса приехала во Львов. Во время того визита в Украину она встретилась с детьми, которые пострадали от ракетной атаки российских военных по вокзалу в Краматорске, пообщалась с волонтерами и посетила местную школу-интернат.