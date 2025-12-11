Кім розповів про курйоз із ТЦК та Анджеліною Джолі
- Віталій Кім жартома сказав на нараді з ТЦК, що документи слід перевіряти однаково для всіх, навіть для Анджеліни Джолі.
- Цей жарт сприйняли буквально під час перевірки кортежу голлівудської акторки.
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів про кумедний інцидент, який стався перед приїздом Анджеліни Джолі в Україну. На нараді з ТЦК Кім порадив їм не робити винятків "навіть для Джолі".
Про це очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив в інтерв’ю NV, передає 24 Канал. Також додав, що його жартівливе зауваження сприйняли надто буквально.
Читайте також Приїхала попри небезпеку: з'явились деталі візиту Анджеліни Джолі до дитячої лікарні у Херсоні
Що він розповів про випадок?
4 листопада кортеж голлівудської акторки Анджеліни Джолі в Україні зупинили для перевірки документів працівники ТЦК. Під час перевірки виявилося, що чоловік із кортежу є офіцером запасу і придатний до служби, відстрочки від мобілізації у нього немає.
За словами Кіма, близько за місяця до інциденту він на нараді з представниками ТЦК жартома зазначив, що на блокпостах документи слід перевіряти однаково для всіх, навіть якщо це буде Анджеліна Джолі.
Я не знав, що вони так буквально сприймуть мої слова,
– додав він.
Що відомо про візити Джолі в Україну?
На початку листопада акторка відвідала Херсон, де зустрілася з дітьми, а на фото з поїздки видно її спілкування з місцевими мешканцями. Вона приїхала в Україну в межах програми благодійної допомоги та побувала у медустановах.
Навесні 2022 року акторка приїхала до Львова. Під час того візиту до України вона зустрілася з дітьми, які постраждали від ракетної атаки російських військових по вокзалу у Краматорську, поспілкувалася з волонтерами та відвідала місцеву школу-інтернат.