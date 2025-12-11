Кім розповів про курйоз із ТЦК та Анджеліною Джолі

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів про кумедний інцидент, який стався перед приїздом Анджеліни Джолі в Україну. На нараді з ТЦК Кім порадив їм не робити винятків "навіть для Джолі".

Про це очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив в інтерв’ю NV, передає 24 Канал. Також додав, що його жартівливе зауваження сприйняли надто буквально.

Що він розповів про випадок?

4 листопада кортеж голлівудської акторки Анджеліни Джолі в Україні зупинили для перевірки документів працівники ТЦК. Під час перевірки виявилося, що чоловік із кортежу є офіцером запасу і придатний до служби, відстрочки від мобілізації у нього немає.

За словами Кіма, близько за місяця до інциденту він на нараді з представниками ТЦК жартома зазначив, що на блокпостах документи слід перевіряти однаково для всіх, навіть якщо це буде Анджеліна Джолі.

Я не знав, що вони так буквально сприймуть мої слова,

– додав він.

Що відомо про візити Джолі в Україну?