Орбан хочет создать антиукраинский альянс в ЕС: политолог раскрыл тайную цель

Венгрия собирается создать антиукраинский блок в Европе с Чехией и Словакией. Это может создать проблемы, но ситуация тут достаточно понятна.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Петр Олещук. По его словам, эта программа вполне логична. В свое время Венгрия со Словакией объединялись, чтобы выразить антиукраинскую позицию. Однако сейчас последние выражают значительно меньше грязи о нашем государстве.

К теме Проблема не в Венгрии, а в Орбане, – Зеленский о переговорах в Будапеште

Чего ожидать от Венгрии?

Как отметил Олещук, в случае с Чехией сейчас сложно что-то прогнозировать. Хотя предвыборная риторика лидера оппозиционного движения ANO Андрея Бабиша была достаточно антиукраинской. Но тут нужно подождать действий.

Обратите внимание! Движение Андрея Бабиша победило на парламентских выборах в Чехии. Он уже говорил, что Украина не готова к вступлению в ЕС.

И пока трудно говорить об антиукраинском блоке. Вряд ли здесь будет какая-то идеологическая основа. Это, вероятнее всего, будет объединение политиков, которые хотят получить деньги от России.

Они заинтересованы в российском финансировании. К сожалению, таких политиков в Европе хватает. Я постоянно спрашиваю у европейцев, что они любят рассказывать о коррупции в других странах. Но что они собираются делать с собственной коррупцией?

– сказал Олещук.

Заявления Орбана: кратко