Орбан хоче створити антиукраїнський альянс в ЄС: політолог розкрив таємну мету

Угорщина збирається створити антиукраїнський блок у Європі з Чехією та Словаччиною. Це може створити проблеми, але ситуація тут досить зрозуміла.

Про це 24 Каналу розповів політолог Петро Олещук. За його словами, ця програма є цілком логічною. Свого часу Угорщина зі Словаччиною об'єднувалися, аби висловити антиукраїнську позицію. Однак зараз останні висловлюють значно менше бруду про нашу державу.

До теми Проблема не в Угорщині, а в Орбані, – Зеленський про переговори в Будапешті

Чого очікувати від Угорщини?

Як наголосив Олещук, у випадку з Чехією зараз складно щось прогнозувати. Хоча передвиборча риторика лідера опозиційного руху ANO Андрея Бабіша була достатньо антиукраїнською. Але тут потрібно зачекати на дії.

Зверніть увагу! Рух Андрея Бабіша переміг на парламентських виборах у Чехії. Він вже казав, що Україна не готова до вступу в ЄС.

Та й поки важко говорити про антиукраїнський блок. Навряд чи тут буде якась ідеологічна основа. Це, найімовірніше, буде об'єднання політиків, які хочуть отримати гроші від Росії.

Вони зацікавлені в російському фінансуванні. На жаль, таких політиків у Європі вистачає. Я постійно питаюся в європейців, що вони люблять розповідати про корупцію в інших країнах. Але що вони збираються робити з власною корупцією?

– сказав Олещук.

Заяви Орбана: коротко