Указание сверху: эксперт по безопасности предположил, почему у Лукашенко активизировали тему "Орешника"
- Александр Лукашенко постоянно напоминает о российском "Орешнике" в Беларуси. Это – очередная информационная операция от Кремля.
- Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук объяснил, почему там активизировали тему с "Орешником".
Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко постоянно напоминает о российском "Орешнике", который якобы разместили в Беларуси. Ситуация с этим уже превратилась в определенный абсурд.
Об этом 24 Каналу рассказал руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук. По его словам, "Орешник" в Беларуси – это очередная информационная операция от Кремля.
Почему Лукашенко много говорит за "Орешник"?
Как отметил Лакийчук, в свое время Россия делала очень похожую информационную кампанию с ракетами "Искандер". Они угрожали Европе, что разместят их в Калининграде.
"Искандеры" действительно могут создать угрозу. Но они не способны позволить России захватить Европу. То же самое касается и "Орешника".
Вспомните начало информационной кампании. Путин и Белоусов говорили про "Орешник" на всех совещаниях. Без привязки к теме. Теперь Лукашенко рассказывает, что у них есть "Орешник". Эта тема – ИПСО, которая является указанием сверху,
– сказал Лакийчук.
Как Беларусь помогает России?
- Беларусь поддерживает Россию в войне против Украины. При этом Лукашенко хочет подать себя "миротворцем", который стремится завершить войну.
- Недавно он рассказал, что существует предложение для Украины по завершению войны, которую поддерживают Штаты. Но он отказался рассказать о деталях.
- Также Беларусь планирует построить новую АЭС. Все для того, чтобы поставлять электроэнергию на оккупированные территории Украины.