Об этом 24 Каналу рассказал руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук. По его словам, "Орешник" в Беларуси – это очередная информационная операция от Кремля.

Почему Лукашенко много говорит за "Орешник"?

Как отметил Лакийчук, в свое время Россия делала очень похожую информационную кампанию с ракетами "Искандер". Они угрожали Европе, что разместят их в Калининграде.

"Искандеры" действительно могут создать угрозу. Но они не способны позволить России захватить Европу. То же самое касается и "Орешника".

Вспомните начало информационной кампании. Путин и Белоусов говорили про "Орешник" на всех совещаниях. Без привязки к теме. Теперь Лукашенко рассказывает, что у них есть "Орешник". Эта тема – ИПСО, которая является указанием сверху,

– сказал Лакийчук.

Как Беларусь помогает России?