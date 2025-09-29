Про це 24 Каналу розповів керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук. За його словами, "Орешник" в Білорусі – це чергова інформаційна операція від Кремля.

Чому Лукашенко багато говорить за "Орешник"?

Як наголосив Лакійчук, свого часу Росія робила дуже схожу інформаційну кампанію з ракетами "Іскандер". Вони погрожували Європі, що розмістять їх в Калінінграді.

"Іскандер" дійсно можуть створити загрозу. Але вони не здатні дозволити Росії захопити Європу. Те саме стосується і "Орешника".

Згадайте початок інформаційної кампанії. Путін і Бєлоусов говорили про "Орешник" на всіх нарадах. Без прив'язки до теми. Тепер Лукашенко розповідає, що у них є "Орешник". Ця тема – ІПСО, яка є вказівкою зверху,

– сказав Лакійчук.

Як Білорусь допомагає Росії?