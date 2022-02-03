Артемий Рябчук отказался от всех своих показаний: адвокаты показали фото заявления

Нацгвардеец Артемий Рябчук, застреливший 5 человек на территории завода "Южмаш", отказался от показаний. Заявление его отказа появилось в сети.

В вероятном заявлении Рябчука говорится, что единственные защитники, которых он признает – это частные адвокаты. Якобы деньги на них ему собрала общественность.

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Отказ от предыдущих показаний

Рябчук все последующие следственные действия соглашается проводить только в присутствии адвокатов. Также подозреваемый отказывается от всех своих показаний, которые давал ранее.



Заявление Рябчука об отказе от показаний / Фото со страницы Лады Соколовой в Фейсбуке

Более того, адвокат Рябчука заявил, что его подзащитный является потерпевшим.

Что известно о стрельбе в Днепре

Утром 27 января солдат срочной службы Нацгвардии открыл огонь по своим сослуживцам на заводе "Южмаш".

Погибли 4 военных и гражданская женщина. Кроме того, пять человек пострадали.

Нападавший Артем Рябчук скрылся с места происшествия с оружием. Однако впоследствии решил сдаться. Он попросил случайную прохожую вызвать полицию. Задержали нацгвардейца в селе Подгороднем, что на Днепропетровщине.

В сети 1 февраля появилась информация о вероятном самоубийстве Артема Рябчука, которого подозревают в расстрелах людей на "Южмаше" в Днепре. Однако в Государственном бюро расследований это опровергли.

Жертв Рябчука уже похоронили: смотрите видео

Полное сообщение:

Друзья. Мы создали инициативную группу помощи в деле Артемия Рябчука, (стрелок в Днепре), считаю необходимым сообщить следующее. Я, Dimitro Pavlichenko – правозащитники и адвокат Денис Гордеев, адвокат Тамила Ульянова, являемся официально единственными защитниками Артемия Рябчука. Обращаемся с просьбой к представителям СМИ и "экспертам" – не распространять ложную, непроверенную информацию и воздержаться от предположений, которые могут помешать объективному расследованию этого неоднозначного дела.

Несмотря на все известные и неизвестные обстоятельства и нюансы дела, выражаем искренние соболезнования семьям погибших.

P.S. Сегодня наши адвокаты были в СИЗО, общались с подзащитным. Планируем провести пресс-конференцию по этому поводу 12.02.2022.Прессанонс сообщим позже. Спикеры: адвокаты Тамила Ульянова, Денис Гордеев, я, Дмитрий Павличенко.

P.S.2. Также сегодня состоялась акция под АП, где собрались родственники погибших военных, где стало известно, что суицидом(якобы) жизни покончили 4000!!!! Парней((((