Артемій Рябчук відмовився від усіх своїх показів: адвокати показали фото заяви

Нацгварієць Артемій Рябчук, який застрелив 5 людей на території заводу "Південмаш", відмовився від свідчень. Заява його відмови з'явилась у мережі.

У ймовірній заяві Рябчука мовиться, що єдині захисники, яких він визнає –це приватні адвокати. Буцімто гроші на них йому зібрала громадськість.

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Відмова від попередніх свідчень

Рябчук усі наступні слідчі дії погоджується проводити тільки в присутності цих адвокатів. Також заяві підозрюваний відмовляється від усіх своїх свідчень, які давав раніше.



Заява Рябчука про відмову від свідчень / Фото зі сторінки Лади Соколової у фейсбуці

Більше того, адвокати Рябчука заявляють, що їх підзахисний є потерпілим.

Що відомо про стрілянину в Дніпрі

Вранці 27 січня солдат строкової служби Нацгвардії відкрив вогонь по своїх побратимах на заводі "Південмаш".

Загинули 4 військових та цивільна жінка. Крім того, п'ятеро осіб постраждали.

Нападник Артем Рябчук втік з місця події зі зброєю. Однак згодом вирішив здатися. Він попросив випадкову перехожу викликати поліцію. Затримали нацгвардійця у селі Підгородному, що на Дніпропетровщині.

У мережі 1 лютого з'явилась інформація про ймовірне самогубство Артема Рябчука, якого підозрюють у розстрілах людей на "Південмаші" в Дніпрі. Однак у Державному бюро розслідувань це спростували.

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Повний допис

Друзі. Ми створили ініціативну групу допомоги у справі Артемія Рябчука, (стрілок у Дніпрі), вважаю за необхідне повідомити, наступне. Я, Dimitro Pavlichenko – правозахисники, та адвокат Денис Гордєєв, адвокат Тамила Ульянова, є офіційно єдиними захисниками Артемія Рябчука. Звертаємось з проханням до представників ЗМІ та "експертів", – не розповсюджувати неправдиву, неперевірену інформацію та утриматись від припущень, які можуть зашкодити об’єктивному розслідуванню цієї неоднозначної справи.

Попри всі відомі та невідомі обставини та нюанси справи, висловлюємо щирі співчуття сім’ям загиблих.

P.S. Сьогодні наші адвокати були у СІЗО Дніпрі, спілкувались з підзахисним. Плануємо провести пресконференцію з цього приводу 12.02.2022. Пресанонс повідомимо згодом. Спікери: адвокати Таміла Ульянова, Денис Гордєєв, я, Дмитро Павліченко.

P.S.2. Також сьогодні відбулась акція під АП, де зібрались родичі загиблих військових, де стало відомо, що суіцидом(нібито) життя покінчили 4000!!!! Хлопців((((