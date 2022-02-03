Звертатися на гарячу лінію можуть і батьки нацгвардійців

З проханням не мочати до нацгвардійців звернувся міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. Він наголосив, що жоден випадок грубих позастатутних відносин не повинен залишатися без правової оцінки

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Керівництво МВС реагує на порушення жорстко в межах законів та статуту. Але, підкреслюю, це двосторонній рух. Військовослужбовці мають звертатися й інформувати нас, а ми відповідно схвалювати дисциплінарні та інші рішення у межах законів і своїх повноважень,

– зазначив міністр.

Номер гарячої лінії за яким можна повідомити про порушення прав – 1536. Служба працює:

з понеділка по четвер – з 09:00 до 18:00,

у п'ятницю – з 09:00 до 16:45.

На гарячу лінію можуть звертатися і батьки військовослужбовців, особливо строковиків. Вони можуть повідомити про порушення прав своїх дітей або отримати інформацію про їхню службу.

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Повний текст публікації МВС у телеграмі:

Кожен гвардієць, права якого порушили, може розраховувати на підтримку вищого керівництва МВС.

Денис Монастирський закликав нацгвардійців у разі порушення їхніх прав звертатися на гарячу лінію МВС за номером 15-36: з понеділка по четвер – з 09:00 до 18:00, у п'ятницю – з 09:00 до 16:45.

"Жоден випадок грубих позастатутних відносин не повинен залишатися без правової оцінки й відповідного покарання винних. Керівництво МВС реагує на них жорстко в межах законів та статуту. Але, підкреслюю, це двосторонній рух. Військовослужбовці мають звертатися й інформувати нас, а ми відповідно приймати дисциплінарні та інші рішення у межах законів і своїх повноважень", – наголосив Денис Монастирський.

Також, додав міністр, на гарячу лінію можуть звертатися і батьки військовослужбовців, особливо строковиків, якщо мають інформацію про ті чи інші порушення прав їхніх дітей або потребують підтримки чи роз'яснення щодо питань їх служби.