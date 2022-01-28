Обирали запобіжний захід на відкритому засіданні за участі ЗМІ у Кіровському районному суді. Перед суддею Артем Рябчук визнав свою провину.

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Рябчуку обрали запобіжний захід

Артемій Рябчук отримав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці – до 27 березня 2022 року. Ще 27 січня у ДБР повідомили, проситимуть саме такий запобіжний захід. На суді слідчі підтвердили цей намір. До того ж про такий запобіжний захід просив навіть адвокат Артема Рябчука.

Сам стрілець заявив перед судом, що погоджується на арешт. Однак з одним проханням.

Єдине моє прохання – не відправляйте мене на гауптвахту, а відправте у СІЗО,

– сказав Рябчук.

Зрештою суд справді не відправив його до гауптвахти, а вирішив помістити в СІЗО. Як пояснив суддя, це через те, що поміщення до гауптвахти може заважати проведенню слідчих заходів.

Рябчук буде доправлений до Дніпровської установи виконання покарань №4.

Що таке гауптвахта? Це спеціальне приміщення в армії, де примусово утримують військових-порушників військової дисципліни. Там обладнані загальні та одиночні камери, окремі камери для допиту, двір для прогулянок, караульні приміщення тощо.

Що відомо про стрілянину в Дніпрі на "Південмаші"

Посеред ночі 27 січня нацгвардієць відкрив вогонь по людях у Дніпрі.

Внаслідок трагедії загинуло 5 людей. З них 4 – військовослужбовці, і одна – цивільна жінка. Ще п'ятеро перебувають в лікарні з травмами.

Вранці о 9:30 27 січня його знайшли та арештували. У цей же день йому повідомили про підозру за 3 статтями.

Артем Рябчук – солдат строкової служби й він перебував у складі варти з охорони Державного підприємства "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені Макарова" ("Південмаш").

ЗМІ писали про ймовірний булінг нацгвардійця. Натомість ексзаступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що сам Рябчук зростом 194 сантиметри і вагою понад 90 кілограмів не дуже тягне на жертву.

На тлі трагедії у відставку пішов командувач Нацгвардії Микола Балан. Виконуючим обов'язки призначили Юрія Лебедя.

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