Избирали меру пресечения на открытом заседании с участием СМИ в Кировском районном суде. Перед судьей Артем Рябчук признал свою вину.

Заметьте Мне очень жаль, – нацгвардеец Рябчук признался в содеянном перед судьей

Рябчуку избрали меру пресечения

Артемий Рябчук получил меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. Еще 27 января в ГБР сообщили, что будут просить именно такую меру пресечения. На суде следователи подтвердили это намерение. К тому же о такой мере пресечения просил даже адвокат Артема Рябчука.

Сам стрелок заявил перед судом, что соглашается на арест. Однако с одной просьбой.

Единственное моя просьба – не отправляйте меня на гауптвахту, а отправьте в СИЗО,

– сказал Рябчук.

В конце концов суд действительно не отправил его в гауптвахту, а решил поместить в СИЗО. Как объяснил судья, это из-за того, что помещение в гауптвахту может мешать проведению следственных мероприятий.

Рябчук будет доставлен в Днепровское учреждение исполнения наказаний №4.

Что такое гауптвахта? Это специальное помещение в армии, где принудительно содержат военных-нарушителей воинской дисциплины. Там оборудованы общие и одиночные камеры, отдельные камеры для допроса, двор для прогулок, караульные помещения и тому подобное.

Признал свою вину и сказал, что ему жаль

Сам нацгвардеец выступил в суде и признался в содеянном. Рябчук убеждал, что ему жаль людей, которым он причинил боль своим поступком.

Я виновен и полностью осознаю свою вину,

– сказал парень.

Он также отметил, что ему тяжело вспоминать ночь на 27 января.

Что известно о стрельбе в Днепре на "Южмаше"

Посреди ночи 27 января нацгвардеец открыл огонь по людям в Днепре.

В результате трагедии погибли 5 человек. Из них 4 – военнослужащие, и одна гражданская женщина. Еще пятеро находятся в больнице с травмами.

Утром в 9:30 27 января его нашли и арестовали. В этот же день ему сообщили о подозрении по 3 статьям.

Артем Рябчук – солдат срочной службы и он находился в составе караула по охране государственного предприятия "Производственное объединение Южный машиностроительный завод имени Макарова" ("Южмаш").

СМИ писали о вероятном буллинге нацгвардейца. Но экс-заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что сам Рябчук ростом 194 сантиметра и весом более 90 килограммов не очень тянет на жертву.

На фоне трагедии в отставку ушел командующий Нацгвардии Николай Балан. Исполняющим обязанности назначили Юрия Лебедя.

Брифинг по трагедии на "Южмаше" в Днепре – смотрите видео