Обращаться на горячую линию могут и родители нацгвардейцев

С просьбой не мочать к нацгвардейцам обратился министр внутренних дел Денис Монастырский. Он подчеркнул, что ни один случай грубых внеуставных отношений не должен оставаться без правовой оценки

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Руководство МВД реагирует на нарушение жестко в пределах законов и устава. Но, подчеркиваю, это двустороннее движение. Военнослужащие должны обращаться и информировать нас, а мы соответственно одобрять дисциплинарные и другие решения в рамках законов и полномочий,

– отметил министр.

Номер горячей линии, по которому можно сообщить о нарушении прав – 1536. Служба работает:

с понедельника по четверг – с 09:00 до 18:00,

в пятницу – с 09:00 до 16:45.

На горячую линию могут обращаться и родители военнослужащих, особенно срочников. Они могут сообщить о нарушении прав своих детей или получить информацию об их службе.

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Полный текст публикации МВД в телеграме:

Каждый гвардиец, права которого были нарушены, может рассчитывать на поддержку высшего руководства МВД.

Денис Монастырский призвал нацгвардейцев в случае нарушения их прав обращаться на горячую линию МВД по номеру 15-36: с понедельника по четверг – с 09:00 до 18:00, в пятницу – с 09:00 до 16:45.

"Ни один случай грубых внеуставных отношений не должен оставаться без правовой оценки и наказания виновных. Руководство МВД реагирует на них жестко в рамках законов и устава. Но, подчеркиваю, это двустороннее движение. Военнослужащие должны обращаться и информировать нас, а мы соответственно принимать дисциплинарные и другие решения в рамках законов и своих полномочий", – подчеркнул Денис Монастырский.

Также, добавил министр, на горячую линию могут обращаться и родители военнослужащих, особенно срочников, если имеют информацию о тех или иных нарушениях прав их детей или нуждаются в поддержке или разъяснении по вопросам их службы.