Российские войска запустили более 100 дронов: сколько целей сбили силы ПВО

В ночь на 12 ноября российские войска в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе. Силам противовоздушной обороны удалось обезвредить 90 вражеских БПЛА.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Сколько дронов атаковали Украину?

В ночь на 12 ноября (с 19:00 11 ноября) россияне атаковали 121 ударным БПЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов с направлений Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск (Россия), а также Чауда и Гвардейское (временно оккупированный Крым).

Около 70 из них составляли дроны Shahed.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 90 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на Севере, Востоке, Юге и в Центре страны,

– сообщили в Воздушных силах ВСУ.

На 19 локациях зафиксировали попадание 31 ударного БПЛА, также на одной локации произошло падение обломков сбитого дрона.

Какие последствия вражеской атаки?