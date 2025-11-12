Российские войска запустили более 100 дронов: сколько целей сбили силы ПВО
- В ночь на 12 ноября российские войска атаковали Украину 121 ударным БПЛА, из которых 70 были дронами типа Shahed.
- Силам противовоздушной обороны удалось обезвредить 90 вражеских БПЛА на Севере, Востоке, Юге и в Центре страны.
В ночь на 12 ноября российские войска в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе. Силам противовоздушной обороны удалось обезвредить 90 вражеских БПЛА.
Сколько дронов атаковали Украину?
В ночь на 12 ноября (с 19:00 11 ноября) россияне атаковали 121 ударным БПЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов с направлений Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск (Россия), а также Чауда и Гвардейское (временно оккупированный Крым).
Около 70 из них составляли дроны Shahed.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 90 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на Севере, Востоке, Юге и в Центре страны,
– сообщили в Воздушных силах ВСУ.
На 19 локациях зафиксировали попадание 31 ударного БПЛА, также на одной локации произошло падение обломков сбитого дрона.
Какие последствия вражеской атаки?
В ночь на 12 ноября под вражеским обстрелом оказалась Одесса. Как сообщили местные СМИ, предварительно, в городе произошло попадание в жилой дом.
Уже утром 12 ноября российские войска ударили по Харькову. По словам Игоря Терехова, в результате попадания трех "Шахедов" по центральной части города повреждены гражданское производственное предприятие и частные дома.
Днем ранее, 11 ноября, оккупанты также обстреляли Харьковскую область. Враг повредил критическую инфраструктуру в Лозовской территориальной общине.