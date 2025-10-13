Ночная атака "Шахедов", ВСУ продвинулись на Купянском направлении: хронология 1328 дня войны
В Украине уже 1328 дней продолжается полномасштабная война, развязанная Россией. Агрессор ежедневно пытается уничтожить наши города, а вдоль линии фронта продолжаются тяжелые бои. Несмотря на все, Силы обороны Украины продолжают защищать государство и давать достойный отпор врагу.
О событиях на передовой, последствиях новых обстрелов и ключевых решениях мирового сообщества, касающихся Украины, читайте в материале 24 Канала.
Трамп сделал заявление по Tomahawk
– отметил Трамп.
Под ударом также была Одесса
Ночью взрывы раздавались в Харькове
