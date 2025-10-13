Укр Рус
24 Канал Новости Украины Ночная атака "Шахедов", ВСУ продвинулись на Купянском направлении: хронология 1328 дня войны
13 октября, 06:30
6

Ночная атака "Шахедов", ВСУ продвинулись на Купянском направлении: хронология 1328 дня войны

Полина Буянова

В Украине уже 1328 дней продолжается полномасштабная война, развязанная Россией. Агрессор ежедневно пытается уничтожить наши города, а вдоль линии фронта продолжаются тяжелые бои. Несмотря на все, Силы обороны Украины продолжают защищать государство и давать достойный отпор врагу.

О событиях на передовой, последствиях новых обстрелов и ключевых решениях мирового сообщества, касающихся Украины, читайте в материале 24 Канала.

06:26, 13 октября

Трамп сделал заявление по Tomahawk

Президент США заявил, что, вероятно, ему придется вести переговоры с Россией по отправке ракет Tomahawk в Украину.

По его словам, это стоит обсудить с Кремлем, ведь передача дальнобойных ракет Украине – новый шаг к эскалации. В то же время американский лидер может пригрозить России, если Москва продолжит отказываться завершить войну.

Я могу сказать: слушай, если эта война не будет урегулирована, я пошлю им Tomahawk. Я могу их отправить. Tomahawk – невероятное оружие, очень наступательное. И, честно говоря, России это не нужно,
– отметил Трамп.

06:24, 13 октября

Под ударом также была Одесса

В Воздушных силах рассказали об атаке дронов в 01:14. Вскоре в городе прогремели взрывы.

Мониторинговые ресурсы заметили, что на город направлялись около 17 российских дронов. Глава Одесской ОГА Олег Кипер подтвердил, что по вражеским целям работали силы ПВО.

06:22, 13 октября

Ночью взрывы раздавались в Харькове

Около 2 ночи 13 октября звук взрыва услышали в Харькове. По информации Воздушных сил, в это время в районе города находились вражеские БПЛА, двигавшиеся с северного направления.

 

 