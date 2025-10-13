06:26, 13 жовтня

Президент США заявив, що, ймовірно, йому доведеться вести переговори з Росією щодо відправлення ракет Tomahawk в Україну.

За його словами, це варто обговорити з Кремлем, адже передача далекобійних ракет Україні – новий крок до ескалації. Водночас американський лідер може пригрозити Росії, якщо Москва продовжить відмовлятися завершити війну.

Я можу сказати: слухай, якщо ця війна не буде врегульована, я пошлю їм Tomahawk. Я можу їх відправити. Tomahawk – неймовірна зброя, дуже наступальна. І, чесно кажучи, Росії це не потрібно,

– зазначив Трамп.