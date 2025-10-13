Нічна атака "Шахедів", ЗСУ просунулися на Куп'янському напрямку: хронологія 1328 дня війни
В Україні вже 1328 днів триває повномасштабна війна, розв'язана Росією. Агресор щодня намагається знищити наші міста, а вздовж лінії фронту тривають важкі бої. Попри все, Сили оборони України продовжують боронити державу та давати гідну відсіч ворогу.
Про події на передовій, наслідки нових обстрілів та ключові рішення світової спільноти, що стосуються України, читайте в матеріалі 24 Каналу.
Трамп зробив заяву щодо Tomahawk
– зазначив Трамп.
Під ударом також була Одеса
Вночі вибухи лунали в Харкові
Президент США заявив, що, ймовірно, йому доведеться вести переговори з Росією щодо відправлення ракет Tomahawk в Україну.
За його словами, це варто обговорити з Кремлем, адже передача далекобійних ракет Україні – новий крок до ескалації. Водночас американський лідер може пригрозити Росії, якщо Москва продовжить відмовлятися завершити війну.
Я можу сказати: слухай, якщо ця війна не буде врегульована, я пошлю їм Tomahawk. Я можу їх відправити. Tomahawk – неймовірна зброя, дуже наступальна. І, чесно кажучи, Росії це не потрібно,
У Повітряних силах розповіли про атаку дронів о 01:14. Невдовзі у місті пролунали вибухи.
Моніторингові ресурси зауважили, що на місто прямували близько 17 російських дронів. Очільник Одеської ОДА Олег Кіпер підтвердив, що по ворожих цілях працювали сили ППО.
Близько 2 ночі 13 жовтня звук вибуху почули у Харкові. За інформацією Повітряних сил, у цей час в районі міста перебували ворожі БпЛА, які рухалися з північного напрямку.