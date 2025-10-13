Про події на передовій, наслідки нових обстрілів та ключові рішення світової спільноти, що стосуються України, читайте в матеріалі 24 Каналу.

Читайте також Росіяни потрапили в пастку: майор ЗСУ розповів про успіхи контратак біля Добропілля

06:26, 13 жовтня

Трамп зробив заяву щодо Tomahawk

Президент США заявив, що, ймовірно, йому доведеться вести переговори з Росією щодо відправлення ракет Tomahawk в Україну.

За його словами, це варто обговорити з Кремлем, адже передача далекобійних ракет Україні – новий крок до ескалації. Водночас американський лідер може пригрозити Росії, якщо Москва продовжить відмовлятися завершити війну.

Я можу сказати: слухай, якщо ця війна не буде врегульована, я пошлю їм Tomahawk. Я можу їх відправити. Tomahawk – неймовірна зброя, дуже наступальна. І, чесно кажучи, Росії це не потрібно,
– зазначив Трамп.

06:24, 13 жовтня

Під ударом також була Одеса

У Повітряних силах розповіли про атаку дронів о 01:14. Невдовзі у місті пролунали вибухи.

Моніторингові ресурси зауважили, що на місто прямували близько 17 російських дронів. Очільник Одеської ОДА Олег Кіпер підтвердив, що по ворожих цілях працювали сили ППО.

06:22, 13 жовтня

Вночі вибухи лунали в Харкові

Близько 2 ночі 13 жовтня звук вибуху почули у Харкові. За інформацією Повітряних сил, у цей час в районі міста перебували ворожі БпЛА, які рухалися з північного напрямку.