Про події на передовій, наслідки нових обстрілів та ключові рішення світової спільноти, що стосуються України, читайте в матеріалі 24 Каналу.
Президент США заявив, що, ймовірно, йому доведеться вести переговори з Росією щодо відправлення ракет Tomahawk в Україну. За його словами, це варто обговорити з Кремлем, адже передача далекобійних ракет Україні – новий крок до ескалації. Водночас американський лідер може пригрозити Росії, якщо Москва продовжить відмовлятися завершити війну. Я можу сказати: слухай, якщо ця війна не буде врегульована, я пошлю їм Tomahawk. Я можу їх відправити. Tomahawk – неймовірна зброя, дуже наступальна. І, чесно кажучи, Росії це не потрібно, У Повітряних силах розповіли про атаку дронів о 01:14. Невдовзі у місті пролунали вибухи. Моніторингові ресурси зауважили, що на місто прямували близько 17 російських дронів. Очільник Одеської ОДА Олег Кіпер підтвердив, що по ворожих цілях працювали сили ППО. Близько 2 ночі 13 жовтня звук вибуху почули у Харкові. За інформацією Повітряних сил, у цей час в районі міста перебували ворожі БпЛА, які рухалися з північного напрямку.
Трамп зробив заяву щодо Tomahawk
– зазначив Трамп.
Під ударом також була Одеса
Вночі вибухи лунали в Харкові
