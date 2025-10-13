06:26, 13 октября

Президент США заявил, что, вероятно, ему придется вести переговоры с Россией по отправке ракет Tomahawk в Украину.

По его словам, это стоит обсудить с Кремлем, ведь передача дальнобойных ракет Украине – новый шаг к эскалации. В то же время американский лидер может пригрозить России, если Москва продолжит отказываться завершить войну.

Я могу сказать: слушай, если эта война не будет урегулирована, я пошлю им Tomahawk. Я могу их отправить. Tomahawk – невероятное оружие, очень наступательное. И, честно говоря, России это не нужно,

– отметил Трамп.